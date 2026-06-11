WhatsApp testuje tlačítko pro odhlášení: uživatelé se nemusí bát, o své chaty a nastavení po odhlášení nepřijdou

Zdroj: Dotekamanie.cz
Odpojit se na chvíli od digitálního světa a dopřát si na chvíli klid je pro mnohé z nás čím dál větší nutnost. Komunikační platforma WhatsApp tuto možnost prozatím nenabízela. Uživatelé to tak musí řešit radikálně, vypnout oznámení, nebo v ještě radikálnějším směru aplikaci rovnou odinstalovat.
WhatsApp testuje možnost odhlášení z aplikace
To by se však mohlo brzy změní. Vývojáři v nejnovější testovací verzi pro Android s označením 2.26.21.9 konečně zavádějí nativní funkci pro odhlášení, která tento letitý nedostatek řeší.
Hlavní výhodou chystané novinky je stoprocentní zachování uživatelských dat. Jakmile se z WhatsApp odhlásíte, aplikace neodstraní vaši historii chatů, multimédia ani nastavení notifikací. Veškeré informace včetně šifrovaných přihlašovacích údajů zůstanou bezpečně uloženy lokálně v paměti telefonu. Výrazně se tím zjednoduší proces opětovného návratu do aplikace. Místo zdlouhavého ověřování telefonního čísla a obnovování databáze vás systém po kliknutí na přihlášení okamžitě vrátí do původního stavu.
Nová funkce se nachází v nastavení aplikace pod položkou Účet, kde celý proces spouští průvodce. Před samotným potvrzením odhlášení se vám ale WhatsApp pokusí nabídnout několik alternativních řešení, která by mohla vaši situaci vyřešit elegantněji než úplné odpojení účtu.
WhatsApp nabízí zámek aplikace i správu více účtů najednou
Vývojáři si uvědomují, že důvody pro odhlášení mohou být různé, a proto v průvodci zdůrazňují stávající bezpečnostní a organizační nástroje. Pokud například telefon půjčujete dětem nebo přátelům a odhlášením chcete chránit své soukromí, WhatsApp vám doporučí aktivovat vestavěný zámek aplikace. Ten vyžaduje biometrické ověření pomocí otisku prstu, rozpoznání obličeje nebo hesla zařízení při každém spuštění.
Častým důvodem k odpojení bývá také snaha oddělit pracovní záležitosti od osobního života. V takovém případě aplikace nabídne nedávno představenou podporu více účtů. Na jednom telefonu můžete mít aktivní dvě různá telefonní čísla zároveň a libovolně mezi nimi přepínat, aniž byste se museli z jednoho z nich odhlašovat.
Úprava notifikací a správa úložiště jako prevence před zahlcením
Pokud se cítíte často zahlceni neustálým pípáním telefonu, průvodce vám místo odhlášení navrhne detailní úpravu upozornění. Uživatelé mohou jednoduše ztlumit konkrétní skupinové chaty nebo otravné kontakty, což okamžitě sníží míru vyrušení bez nutnosti opustit aplikaci.
Poslední oblastí pak může být nedostatek místa v telefonu. Mnoho lidí řeší plné úložiště radikálním smazáním nebo odinstalováním aplikací. WhatsApp proto přímo v procesu odhlášení nabízí vestavěný nástroj pro správu dat, který dokáže rychle vyhledat a odstranit velké soubory, videa či duplicitní obrázky, čímž uvolní drahocenné místo.
Funkce pro odhlášení je v tuto chvíli dostupná pouze pro omezený okruh testerů v rámci programu Google Play Beta. Do ostré verze se novinka dostane snad v průběhu několika týdnů.
Zdroj: wabetainfo.com
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