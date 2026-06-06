Nahrávání obrazovky v Androidu dostane funkci pro reakce

Zdroj: Dotekomanie.cz
Ještě před lety, pokud jste si chtěli udělat snímek obrazovky, museli jste znát speciální postupy nebo si nainstalovat vhodnou aplikaci. To již dávno neplatí. Podobná situace se udála i u nahrávání dění na obrazovce. Android dostal tuto možnost na systémové úrovni a postupně Google pracuje na vylepšování. Nyní se chystá další novinka.
Reakce přes nahrávání obrazovky
Na sociálních sítích je poměrně populární nahrávat sám sebe a na pozadí mít nějaký obsah. V podstatě se jedná o moderní podobu efektu „zeleného pozadí“. To se samozřejmě nepoužívá. Pro odebrání okolí kolem postavy se používají pokročilejší algoritmy. Takovou funkci najdete zejména u některých sociálních sítí, ale nově bude dostupná přímo v Androidu.
Novinku se podařilo objevit v Android Canary, ve verzi 2606. Při zapnutí nahrávání obrazovky nově budete moci zapnout funkci zobrazení selfie, kde si budete moci vybrat, jestli má být hlava ořezaná od okolí nebo má být aplikována nějaká barva. Jak můžete vidět níže, výsledek vypadá relativně dobře. Samozřejmě můžete se selfie záznamem pohybovat kolem obrazovky.
Následně můžete spustit nahrávání a můžete komentovat dění na obrazovce. Novinka se asi nebude hodit jen pro vytváření videí pro sociální sítě. Klidně ji můžete použít pro vytvoření návodu pro někoho blízkého. Vzhledem k tomu, že se funkce nachází v Android Canary, tak ještě potrvá, než se dostane do beta verze a následně do stabilní varianty systému. Možná si najde cestu skrze aktualizaci z Obchodu Play. Kdy bude uvolněna, není zatím známo.
Zdroj: androidauthority.com
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