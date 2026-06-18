Výprodej sluchátek na Alze: Špičkový zvuk a bezdrátová svoboda za zlomek ceny

Výběr správných sluchátek je klíčový pro kvalitní poslech hudby, soustředěnou práci i herní zážitky. Aktuální nabídka na Alza.cz přináší zajímavé příležitosti pro pořízení prémiových modelů i dostupných variant s výrazným cenovým zvýhodněním, které potěší audiofily i běžné uživatele.
Bezdrátová sluchátka pro každodenní poslech
Bezdrátová technologie se stala standardem pro pohodlný poslech na cestách i v kanceláři. Tato kategorie nabízí modely, které kombinují kompaktní design s vysokou výdrží baterie a kvalitním přenosem zvuku, ideální pro aktivní životní styl.
- Tribit XFree Go S Black (-56 %)
- Niceboy Sora Pink (-55 %)
- Niceboy Beans 4 POP White (-43 %)
- JLAB Go Pop+ True Wireless Earbuds Teal (-25 %)
- Havit TW991 PRO Black (-20 %)
- QCY Melobuds N70 Black (-20 %)
- Huawei FreeBuds 7i bílá (-11 %)
- Huawei Freeclip 2 Fialová (-10 %)
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Modely s aktivním potlačením hluku (ANC) a náhlavní soupravy
Pro maximální izolaci od okolního ruchu a soustředění na práci či relaxaci jsou ideální modely s technologií ANC. Tato sekce zahrnuje jak plnohodnotná sluchátka přes hlavu, tak pokročilé špuntové varianty s moderními funkcemi.
- Skullcandy PUSH_PLAY_ACTIVE – Black / Orange (-42 %)
- Niceboy Aura 5 ANC (-35 %)
- Jlab Go Lux ANC, zelená (-31 %)
- JBL Tune 530BT Beige (-30 %)
- Skullcandy HESH 360 černá (-25 %)
- QCY H3S White (-20 %)
- Apple AirPods Max Fialová (2024) (-17 %)
- Sony Noise Cancelling WH-1000XM6, béžová (-5 %)
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Herní a specializovaná sluchátka
Hráči a nároční uživatelé vyžadují specifické parametry, jako je nízká latence, kvalitní mikrofon pro týmovou komunikaci nebo zvýšená odolnost při sportovních aktivitách. Tento výběr pokrývá potřeby profesionálů i nadšenců.
- CONNECT IT CHP-4800-BK BIOHAZARD Blast černá (-30 %)
- Jlab Epic Open Sport, černá (-30 %)
- Logitech G535 pro PS5, černá (-29 %)
- Shokz OpenDots ONE, růžová (-20 %)
- Audeze Maxwell 2 Playstation (-15 %)
- Sony Noise Cancelling INZONE H9 II bílá (-17 %)
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Další zajímavé výběry
- Bowers&Wilkins PX7S3 Vintage Maroon (-26 %)
- OTL Minecraft 3D TWS Earphones (-20 %)
- OTL Hello Kitty 3D TWS Earphones (-20 %)
- RODE NTH-100 (White) (-12 %)
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