Vivo T5 se již brzy dočká verze Lite

Vivo T5 Lite 5G | Zdroj: Gizmochina
Čínská firma Vivo dokončuje mobilní přírůstek s označením T5 Lite 5G, který by se měl zároveň stát i posledním zástupcem v této generaci. Aktuální únik odhaluje jeho skutečnou podobu a klíčové prvky ze seznamu specifikací. Případní zájemci oproti předchůdci mohou u telefonu očekávat odolnější konstrukci, kvalitnější displej nebo větší baterii s rychlejším nabíjením.
Žádné velké rozdávání
Vivo T5 Lite 5G má disponovat 6,74palcovým LCD displejem s HD+ rozlišením. Za zmínku také stojí 120Hz obnovovací frekvence a maximální jas 1 200 nitů. Výkonnostní stránku si pod kontrolu vezme čipová sada Dimensity 6300 od MediaTeku, kterou spárují se třemi různými konfiguracemi paměti (4+128 GB, 6+128 GB, 6+256 GB). Bateriový článek o velikosti 6 500 mAh nabídne technologii rychlého 44W nabíjení.
U konstrukce může ještě zaujmout hmotnost 209 gramů či tloušťka 8,39 mm. Ke všemu nechybí ani certifikace odolnosti IP65. Zadní část zabere hlavní 50MPx objektiv fotoaparátu, zatímco přední panel doplní 5MPx selfie kamerka. Zveřejněný výpis výbavy podtrhuje boční snímač otisků prstů a dvě barevné varianty (Twilight Shadow, Wave Blue). Výrobce by nám mohl vše potvrdit včetně prodejních cen už v nejbližších dnech.
Zdroje: xpertpick.com, gsmarena.com, gizmochina.com
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