Vivo rozšiřuje řadu V70 o model Lite: Sázka na AMOLED a velkou baterii

Zdroj: Vivo
Na trhu již najdete smartphony Vivo V70, Vivo V70 FE a V70 Elite a zřejmě to výrobci nestačí, představuje další model v řadě, Vivo V70 Lite. Nabízí o něco lepší výbavu než verze FE.
Slušná střední třída?
Vivo V70 Lite zapadne do střední třídy, ale například taková baterie se trochu vyjímá. Kapacita 6500 mAh sice není na dnešní dobu neobvyklá, ale stále se jedná o nadstandard. Nešetřilo se na displeji, který je typu AMOLED a navíc dosahuje v případě jasu až na hodnotu 3000 nitů.
O výkon se stará Dimensity 7400 ve verzi Turbo, což by mohlo stačit běžnému uživateli. Mezi bonusovými vlastnostmi najdete například stereo reproduktory nebo certifikace IP65. Fotografická výbava je velmi základní, nabízí se sestava 50+8 MPx. To sice nikoho neohromí, ale aspoň společnost neintegrovala nějaké zbytečné foťáky s velmi nízkým rozlišením.
Vivo V70 Lite je možná trochu zbytečný mobil, zejména když je na trhu Vivo V70 FE, ale asi si najde své zákazníky. Novinka startuje na ceně cca 6 200 Kč, což není nějak extra vysoká suma, ale v dnešní konkurenci to nebude mít tento kousek jednoduché.
Specifikace Vivo V70 Lite
- displej: 6,77 palců, AMOLED Q10 Plus, až 120 Hz, rozlišení 2392 × 1080 px (387 PPI), jas až 3000 nitů
- procesor: MediaTek Dimensity 7400 Turbo (4 nm, 8 jader, 4 × 2,5 GHz + 4 × 2,0 GHz)
- RAM: 8/12 GB LPDDR4X
- úložiště: 256 GB UFS 3.1
- Operační systém: Android 16, OriginOS 6
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM (5G + 5G Dual Standby)
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Sony, AF, f/1,79, FOV 79°, 5P čočka, zadní blesk a přisvětlení s duální teplotou barev)
- 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,2, FOV 120°, 5P čočka)
- přední: 32 Mpx (HD Selfie, f/2,45, FOV 72°, 5P čočka)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Sony, AF, f/1,79, FOV 79°, 5P čočka, zadní blesk a přisvětlení s duální teplotou barev)
- IP65
- stereo
- optická čtečka otisků prstů v displeji
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi (2,4 GHz / 5 GHz), Bluetooth 5.4, GPS (BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS), NFC, USB-C (USB 2,0, OTG)
- rozměry a hmotnost: 163,77 × 76,28 × 7,59 mm, 194 gramů, plastový kompozitní materiál zad
- baterie a nabíjení: 6500 mAh (Li-ion), 90W rychlé nabíjení
Zdroj: gsmarena.com
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