Godeal24 spouští studentské slevy. Office 2024 Pro pořídíte za 425 Kč, Windows 11 Pro za 307 Kč KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 23. 6. 2026#Aplikace
Godeal24 spouští studentské slevy. Office 2024 Pro pořídíte za 425 Kč, Windows 11 Pro za 307 Kč

Blíží se promoce, nástup na vysokou školu nebo první zaměstnání? Godeal24 odstartoval speciální Graduation Sale, v rámci které nabízí výrazně zlevněné licence Microsoftu. Nejzajímavější nabídky začínají na částce okolo 300 Kč.

Office 2024 Pro za méně než pětistovku

Největší pozornost poutá licence Microsoft Office 2024 Professional Plus, která nyní stojí 16,99 €, tedy přibližně 410 Kč. Běžná cena se přitom pohybuje okolo 5 980 Kč (239 EUR). Balík obsahuje nejnovější verze aplikací Word, Excel, PowerPoint a Outlook. Jde o trvalou licenci, takže po jednorázovém nákupu není potřeba platit žádné měsíční nebo roční předplatné.

Windows 11 Pro za 307 Kč

Ve slevě je také Windows 11 Pro, který lze pořídit za 12,25 €, což odpovídá přibližně 300 Kč. Pro studenty i běžné uživatele jde o cenově dostupnou možnost, jak legálně aktivovat nový počítač nebo přejít ze starší verze systému Windows.

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Akce je časově omezená

Godeal24 uvádí, že promoční nabídka je součástí oslav konce školního roku a je dostupná pouze po omezenou dobu. Akce cílí především na studenty, absolventy a uživatele, kteří chtějí modernizovat svůj počítač bez vysokých nákladů. Pokud plánujete nový notebook na studium nebo práci, může jít o jednu z nejlevnějších možností, jak získat aktuální kancelářský balík i operační systém za zlomek běžné ceny.

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Jak využít slevový kód?

Na stránkách Godeal24 stačí přidat vybrané produkty do košíku a při platbě zadat příslušný slevový kód. Tím okamžitě uplatníte nabízené slevy.

Kdo je Godeal24?

Godeal24 je globální distributor počítačového softwaru s velmi atraktivní cenovou politikou. Ať už jste nezávislý tvůrce obsahu, nebo potřebujete software pro úpravu videa a obrázků, nebo prostě chcete jen posílit zabezpečení svého počítače antivirovým softwarem, zveme vás k prohlédnutí všech nabídek od Godeal24, určitě najdete to, co hledáte.

Na Godeal24 je software garantován jako 100% originální. Stránka je 100% bezpečná a klíč obdržíte okamžitě e-mailem po zaplacení. Godeal24 slibuje, že nabízí 24/7 profesionální technickou podporu a doživotní poprodejní servis a že můžete produkt používat bez problémů!

Kontakt Godeal24: service@godeal24.com

Ceny byly přepočítány dle aktuálního kurzu EUR/CZK ke dni 23. 6. 2026, cena se může lišit dle aktuálního kurzu.

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