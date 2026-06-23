Godeal24 spouští studentské slevy. Office 2024 Pro pořídíte za 425 Kč, Windows 11 Pro za 307 Kč

Blíží se promoce, nástup na vysokou školu nebo první zaměstnání? Godeal24 odstartoval speciální Graduation Sale, v rámci které nabízí výrazně zlevněné licence Microsoftu. Nejzajímavější nabídky začínají na částce okolo 300 Kč.
Office 2024 Pro za méně než pětistovku
Největší pozornost poutá licence Microsoft Office 2024 Professional Plus, která nyní stojí 16,99 €, tedy přibližně 410 Kč. Běžná cena se přitom pohybuje okolo 5 980 Kč (239 EUR). Balík obsahuje nejnovější verze aplikací Word, Excel, PowerPoint a Outlook. Jde o trvalou licenci, takže po jednorázovém nákupu není potřeba platit žádné měsíční nebo roční předplatné.
Windows 11 Pro za 307 Kč
Ve slevě je také Windows 11 Pro, který lze pořídit za 12,25 €, což odpovídá přibližně 300 Kč. Pro studenty i běžné uživatele jde o cenově dostupnou možnost, jak legálně aktivovat nový počítač nebo přejít ze starší verze systému Windows.
Akce je časově omezená
Godeal24 uvádí, že promoční nabídka je součástí oslav konce školního roku a je dostupná pouze po omezenou dobu. Akce cílí především na studenty, absolventy a uživatele, kteří chtějí modernizovat svůj počítač bez vysokých nákladů. Pokud plánujete nový notebook na studium nebo práci, může jít o jednu z nejlevnějších možností, jak získat aktuální kancelářský balík i operační systém za zlomek běžné ceny.
100% originální licence Office s 90% slevou!
- Office 2024 Pro Plus Key – 1 PC – 411,26 Kč
- Office 2024 Pro Plus Key – 3 PCs – 968,00 Kč (pouze 322,67 Kč /PC)
- Office 2021 Pro Plus Key – 1 PC – 684,55 Kč
- Office 2021 Pro Plus Key – 2 Keys – 1313,18 Kč (pouze 656,71 Kč /klíč)
- Office 2021 Pro Plus Key – 3 Keys – 1845,71 Kč (pouze 615,32 Kč /klíč)
- Office 2021 Pro Plus Key – 5 PCs – 3001,54 Kč (pouze 600,31 Kč /PC)
- Office 2021 Home and Business for Mac – 44.99
- Office 2019 Pro Plus Key – 1 PC – 599,10 Kč
- Office 2019 Home and Business for Mac – 951,05 Kč
- Office 2024 Home for PC/Mac – 3388,60 Kč
- Office 2024 Home and Business for PC/Mac – 3606,69 Kč
Skvělá nabídka na Windows! Windows 11 Pro jen za méně než 300 Kč!
- Win 11 Professional Key – 296,52 Kč
- Win 11 Professional – 2 Keys – 587,00 Kč (pouze 293,62 Kč /klíč)
- Win 11 Professional – 3 Keys – 853,26 Kč (pouze 284,42 Kč /klíč)
- Win 11 Professional – 5 Keys – 1288,97 Kč (pouze 257,79 Kč /klíč)
- Win 11 Home Key – 294,10 Kč
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 309,84 Kč
- Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC – 1 PC – 311,77 Kč
- Win 10 Professional Key – 199,70 Kč
- Win 10 Home Key – 197,28 Kč
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 296,52 Kč
- Win Server 2025 Standard – 750,14 Kč
- Win Server 2025 Datacenter – 774,35 Kč
Balíky ušetří ještě víc! Výhodné balíčky Office + Windows! (Kód kupónu: „SGO62“)
- Win 11 Pro + Office 2024 Pro Plus – Bundle – 683,82 Kč
- Win 11 Home + Office 2024 Pro Plus – Bundle – 681,40 Kč
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 909,90 Kč
- Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus Bundle – 919,59 Kč
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC + Office 2021 Pro Plus – Bundle – 919,59 Kč
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC + Office 2021 Pro Plus – Bundle – 895,38 Kč
- Visio Professional 2024 – 1 PC – 798,56 Kč
- Project Professional 2024 – 1 PC – 871,17 Kč
Široký sortiment softwarových nástrojů ve výprodeji!
- Ashampoo PDF Pro 5 – 725,94 Kč
- IObit Driver Booster 13 – 428,20 Kč
- Adguard – 3 Devices – Lifetime – 792,50 Kč
- EaseUS Video Downloader – Lifetime – 726,18 Kč
- EaseUS Disk Copy Pro – 1 Month Subscription – 337,19 Kč
- Internet Download Manager – 1 PC / Lifetime –532,29 Kč
- iObit Advanced SystemCare 19 Pro – 1 PC (Permanent Subscription) – 619,43 Kč
Jak využít slevový kód?
Na stránkách Godeal24 stačí přidat vybrané produkty do košíku a při platbě zadat příslušný slevový kód. Tím okamžitě uplatníte nabízené slevy.
Kdo je Godeal24?
Godeal24 je globální distributor počítačového softwaru s velmi atraktivní cenovou politikou. Ať už jste nezávislý tvůrce obsahu, nebo potřebujete software pro úpravu videa a obrázků, nebo prostě chcete jen posílit zabezpečení svého počítače antivirovým softwarem, zveme vás k prohlédnutí všech nabídek od Godeal24, určitě najdete to, co hledáte.
Na Godeal24 je software garantován jako 100% originální. Stránka je 100% bezpečná a klíč obdržíte okamžitě e-mailem po zaplacení. Godeal24 slibuje, že nabízí 24/7 profesionální technickou podporu a doživotní poprodejní servis a že můžete produkt používat bez problémů!
Kontakt Godeal24: service@godeal24.com
Ceny byly přepočítány dle aktuálního kurzu EUR/CZK ke dni 23. 6. 2026, cena se může lišit dle aktuálního kurzu.
Komentáře