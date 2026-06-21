iPhone Air 2 by měl dorazit příští rok na jaře. Apple chce vyřešit dva problémy, na které si majitelé první generace nejvíce stěžují

Letos jsme se dočkali „odlehčené verze“ jablečného telefonu v podobě iPhonu Air. Apple už pracuje na druhé generaci která by měla dorazit na jaře příštího roku. Podle dostupných informací bude zachováno tenké tělo, ale vylepšeny budou dvě oblasti, které uživatelé u první generace kritizovali nejčastěji.
Apple chystá na příští rok iPhone Air 2
Největší novinkou má být duální fotoaparát. Současný iPhone Air nabízí pouze jeden 48Mpx snímač, což je oproti ostatním modelům v nabídce Applu výrazný kompromis. Prototypy iPhonu Air 2 údajně dostaly druhý objektiv. Nepůjde však o teleobjektiv, ale o ultraširokoúhlý fotoaparát, který rozšíří možnosti fotografování krajiny, architektury nebo skupinových snímků.
Apple chce zapracovat také na výdrži baterie. Právě ta byla vedle fotoaparátu druhou nejčastější slabinou, na kterou majitelé první generace iPhonu Air poukazovali. Není zatím jasné, zda se použije větší baterie, nebo se vývoj zaměří na úspornější čip a další optimalizace systému. Vzhledem k extrémně tenkému tělu je ale pravděpodobnější druhá varianta.
iPhone Air 2 by měl být součástí nové strategie Applu, která rozdělí uvedení telefonů do dvou období během roku. O této strategii jsme vás již také informovali. Letos na podzim mají dorazit iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max a první skládací iPhone Fold, případně iPhone Ultra. Na jaře následujícího roku by pak měl Apple představit základní iPhone 18, levnější iPhone 18e a právě iPhone Air 2.
V tuto chvíli se jedná spíše o spekulace, ale s ohledem na to, že tyto dvě oblasti byly největší slabinou jinak poměrně úspěšného telefonu z dílny Applu, lze očekávat, že se tyto předpoklady naplní. I přesslabiny uživatelé obecně iPhone Air vnímali jako velmi dobrý a někteří jej považují dokonce za nejlepší telefon od doby uvedení řady iPhone X. Pokud se tedy Applu podaří vyřešit dva jeho hlavní nedostatky, mohla by 2. generace zazářit
Zdroj: intomobile.com
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