Ultrahuman přichází s doplňkem M2 Live, který nabídne kontinuální měření cukru v krvi

• 24. 6. 2026#Android
Ultrahuman přichází s doplňkem M2 Live, který nabídne kontinuální měření cukru v krvi

Zdroj: Ultrahuman

Společnost Ultrahuman, známá především díky chytrému prstenu Ring Air, představila příslušenství M2 Live zaměřené na nepřetržité sledování hladiny glukózy v krvi. Systém využívá senzory Abbott Lingo Glucose Biosensor, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Podporován je také senzor Libre 3 Plus. Data se do telefonu přenášejí přes Bluetooth, aktivace senzoru probíhá pomocí NFC.

Ultrahuman bude měřit cukr v krvi nepřetržitě

M2 Live není zdravotnické zařízení na jedno použití, ale samotné senzory mají omezenou životnost podobně, jako je to u jiných kontinuálních měřičů glukózy v krvi. Každý vydrží přibližně 14 dní a následně je potřeba jej vyměnit. Základní balení stojí 130 dolarů a obsahuje jeden senzor. K dispozici je také předplatné za 100 dolarů měsíčně, které zahrnuje dva senzory každý měsíc.

AI zajistí interpretaci měřeného cukru se spánkem a aktivitou

Hlavním lákadlem není samotné měření glukózy, ale analýza dat. Aplikace vypočítává takzvané Metabolic Score, tedy skóre metabolického zdraví založené na citlivosti na inzulin a zpracování glukózy. Pokud uživatel vlastní také chytrý prsten Ultrahuman, systém propojí údaje o hladině cukru s kvalitou spánku, variabilitou srdečního tepu (HRV), aktivitou, regenerací nebo teplotou pokožky. O vyhodnocení se stará platforma Jade AI Biointelligence.

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Zdroj: GSM Arena

Ultrahuman cílí především na lidi s diabetem 2. typu, obezitou, vysokým krevním tlakem nebo syndromem polycystických vaječníků (PCOS). Aplikace zároveň sleduje, jak jednotlivé potraviny ovlivňují hladinu glukózy, a postupně jim přiřazuje hodnocení od 1 do 10. Uživatel tak získá lepší přehled o tom, které potraviny jeho tělu prospívají a které způsobují výrazné výkyvy cukru v krvi.

Vedle dat z vlastního měření nabízí platforma také doporučení od AI kouče a zkušenosti ostatních uživatelů komunity Ultrahuman. Kontinuální měření glukózy bylo dosud doménou hlavně u diabetiků. S příchodem velkého zájmu o své zdraví z řad „zdravých“ lidí a podobných produktů se ale stále více stává nástrojem pro běžné uživatele, kteří chtějí lépe porozumět svému metabolismu, stravování a celkovému zdraví.

Zdroj: gsmarena.com

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Profilovka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

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