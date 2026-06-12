Tecno POVA 8 5G: Inspirace Nothing a Fearphone s 8000mAh baterií

Zdroj: Tecno
Výrobce Tecno nepatří mezi ty přední a ani nemá nějaké top modely, které by mířily na vrchol. I tak produkuje poměrně zajímavé kousky. Příkladem je novinka Tecno POVA 8 5G, která se hodně nechala inspirovat u Fearphone a Nothing.
Tecno Pop X 5G je základ se slušnou porcí energie
Slušná porce
Tecno POVA 8 5G je spíše základní mobil střední třídy. Některé možná odradí LCD displej, ale má aspoň 144Hz obnovovací frekvenci. O výkon se stará Dimensity 7100 a nechybí aspoň základní ochrana vůči vodě a prachu. Po designové stránce ale nejde o nutný mobil a jak můžete vidět, na zadní straně je sekundární monochromatický displej po vzoru společnosti Nothing. Ten bude sloužit zejména na propracovanější notifikace.
Aby toho nebylo málo, tak i kapacita baterie je nadstandardní. Nabízí se rovnou 8000 mAh s podporou 45W nabíjení. To vše je zabaleno v těle o tloušťce 8,8 mm. Je zde ale několik ústupků, což jasně dokazuje i zadní strana. Sice jsou zde dva foťáky, ale oficiální stránky se zmiňují jen o jednom. Sekundární tak slouží jen pro získávání dodatečných informací.
Tecno POVA 8 5G rozhodně nevypadá jako tuctovka a možná si najde své oblíbence. Cena základního modelu s 6 GB RAM a 128GB úložištěm vychází v přepočtu na cca 6 500 Kč. Nyní si jen musíme počkat na oznámení dostupnosti v Česku.
Specifikace Tecno POVA 8 5G
- displej: 6,76 palců (1080 × 2344 pixelů) FHD+ plochý LCD displej s 144Hz obnovovací frekvencí
- procesor: až 2,4 GHz osmijádrový MediaTek Dimensity 7100 (6 nm) s Mali-G610 GPU
- RAM: 6/8 GB LPDDR5X
- úložiště: 128 GB UFS 2.2
- Operační systém: Android 16 s HiOS 16
- Dual SIM: Hybridní Dual SIM (Nano SIM + Nano SIM / microSD)
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Sony LYT-600, f/1,8, LED blesk, nahrávání videa 2K při 30 fps)
- ? MPx
- přední: 13 Mpx (f/2,2, nahrávání videa 2K při 30 fps)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Sony LYT-600, f/1,8, LED blesk, nahrávání videa 2K při 30 fps)
- IP64 (odolnost proti prachu a stříkající vodě)
- čtečka otisků prstů na boku, IR senzor
- stereo reproduktory, duální mikrofony, Dolby Atmos
- Konektivita: 5G SA/NSA (20 pásem 5G), Dual 4G VoLTE, 4G LTE, Wi-Fi 802,11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.4, GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB-C
- rozměry a hmotnost: 165,66 × 78,46 × 8,8 mm, 225 gramů
- baterie a nabíjení: 8000 mAh, 45W rychlé nabíjení
Zdroj: fonearena.com
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