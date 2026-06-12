Takhle se šetří na technologiích: Vychytávky od Conceptu koupíte se slevou až 30 % KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 12. 6. 2026#Ostatní
Takhle se šetří na technologiích: Vychytávky od Conceptu koupíte se slevou až 30 %

Moderní technologie se stávají nepostradatelnou součástí každodenního chodu domácností, kde pomáhají šetřit čas i spotřebovávanou energii. Společnost Concept přichází s rozsáhlou nabídkou inovativních spotřebičů pro kuchyň i úklid, které kombinují vysoký výkon, ergonomický design a pokročilé funkce. V rámci aktuální kampaně je možné pořídit vybrané pomocníky do domácnosti za výrazně výhodnějších podmínek, což představuje ideální příležitost pro modernizaci technického zázemí jakékoli domácnosti.

Příprava potravin a kuchyňští roboti

Kuchyňští pomocníci nové generace přinášejí do vaření automatizaci a maximální preciznost. Multifunkční roboti a pokročilé hrnce zvládnou zastat práci několika samostatných přístrojů, od hnětení těsta až po horkovzdušné smažení. Vysoký výkon motorů v kombinaci s robustní konstrukcí zajišťuje dlouhou životnost a spolehlivost i při každodenním náročném provozu.

Sušení a zpracování úrody

Efektivní zpracování ovoce, zeleniny či hub je základem pro uchování vitamínů a cenných látek po celý rok. Digitální sušičky s přesným nastavením teploty a infračervenou technologií zkracují proces sušení a zajišťují rovnoměrný výsledek ve všech patrech. Tyto systémy představují energeticky úsporné řešení pro domácí zpracování potravin bez nutnosti přidávání konzervantů.

Zdravé odšťavňování

Nízkootáčkové šnekové odšťavňovače nabízejí maximální výtěžnost a zachovávají v lisované šťávě maximum nutričních hodnot a enzymů. Horizontální i vertikální systémy si snadno poradí s tvrdou kořenovou zeleninou, listovými saláty i měkkým ovocem. Tichý chod a snadná údržba dělají z těchto přístrojů ideální nástroj pro každodenní podporu zdravého životního stylu.

Horkovzdušné smažení a grilování

Moderní gastronomické trendy směřují k přípravě jídel s minimálním množstvím tuku. Horkovzdušné fritézy s technologiemi cirkulace vzduchu a kontaktní grily vybavené integrovanými teplotními sondami umožňují precizní přípravu masa, ryb i pečiva. Výsledkem jsou pokrmy, které si zachovávají šťavnatost uvnitř a křupavost na povrchu, a to za zlomek času oproti klasické troubě.

Další zajímavé výběry

V technologické nabídce nechybí ani pokročilá řešení pro chlazení a skladování potravin. Velkoobjemová americká lednice s integrovaným dávkovačem vody zajišťuje optimální mikroklima pro čerstvé suroviny a stává se designovým centrem kuchyně.

Pro efektivní údržbu podlahových krytin je k dispozici lehký tyčový vysavač, který v jednom kroku kombinuje vysávání a vytírání, což výrazně zkracuje čas věnovaný domácím pracím. Komfort během letních měsíců pak doplňuje rychlý a výkonný výrobník ledu.

Kompletní přehled chytrých řešení a inovativních spotřebičů naleznete na oficiálních stránkách prodejce. Investujte do technologií, které vám usnadní každodenní život, a využijte aktuální nabídku na webu Concept.cz.

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