Takhle se šetří na technologiích: Vychytávky od Conceptu koupíte se slevou až 30 %

Moderní technologie se stávají nepostradatelnou součástí každodenního chodu domácností, kde pomáhají šetřit čas i spotřebovávanou energii. Společnost Concept přichází s rozsáhlou nabídkou inovativních spotřebičů pro kuchyň i úklid, které kombinují vysoký výkon, ergonomický design a pokročilé funkce. V rámci aktuální kampaně je možné pořídit vybrané pomocníky do domácnosti za výrazně výhodnějších podmínek, což představuje ideální příležitost pro modernizaci technického zázemí jakékoli domácnosti.
Příprava potravin a kuchyňští roboti
Kuchyňští pomocníci nové generace přinášejí do vaření automatizaci a maximální preciznost. Multifunkční roboti a pokročilé hrnce zvládnou zastat práci několika samostatných přístrojů, od hnětení těsta až po horkovzdušné smažení. Vysoký výkon motorů v kombinaci s robustní konstrukcí zajišťuje dlouhou životnost a spolehlivost i při každodenním náročném provozu.
- Multifunkční kuchyňský robot INSPIRO RM9000 (-20 %)
- Kuchyňský robot 1200W ELEMENT RM8000 (-20 %)
- RM6000 Kuchyňský planetární robot 1900W (-20 %)
- Kuchyňský robot 1200W ELEMENT RM8010 (-20 %)
- RM6010 Kuchyňský planetární robot 1900W (-20 %)
- Multifunkční tlakový hrnec s Air Fry poklicí COOKERY CK8000 (-20 %)
- Další slevy najdete zde
Sušení a zpracování úrody
Efektivní zpracování ovoce, zeleniny či hub je základem pro uchování vitamínů a cenných látek po celý rok. Digitální sušičky s přesným nastavením teploty a infračervenou technologií zkracují proces sušení a zajišťují rovnoměrný výsledek ve všech patrech. Tyto systémy představují energeticky úsporné řešení pro domácí zpracování potravin bez nutnosti přidávání konzervantů.
- SO7000 Sušička ovoce digitální 1500 W SO7000 (-20 %)
- Sušička ovoce INFRA SO4000 (-20 %)
- Sušička ovoce digitální 850 W SO5000 (-20 %)
- Sušička ovoce SO3000 (-20 %)
- Sušička ovoce digitální 650 W SO2000 (-20 %)
- Další slevy najdete zde
Zdravé odšťavňování
Nízkootáčkové šnekové odšťavňovače nabízejí maximální výtěžnost a zachovávají v lisované šťávě maximum nutričních hodnot a enzymů. Horizontální i vertikální systémy si snadno poradí s tvrdou kořenovou zeleninou, listovými saláty i měkkým ovocem. Tichý chod a snadná údržba dělají z těchto přístrojů ideální nástroj pro každodenní podporu zdravého životního stylu.
- Odšťavňovač šnekový SINFONIA LO7065 (-20 %)
- Odšťavňovač šnekový WHITE LO7066 (-20 %)
- Odšťavňovač šnekový BLACK LO7067 (-20 %)
- Odšťavňovač šnekový horizontální NUTRIBOOST LO7250 (-20 %)
- Odšťavňovač šnekový JUICY LO7120 (-30 %)
- Další slevy najdete zde
Horkovzdušné smažení a grilování
Moderní gastronomické trendy směřují k přípravě jídel s minimálním množstvím tuku. Horkovzdušné fritézy s technologiemi cirkulace vzduchu a kontaktní grily vybavené integrovanými teplotními sondami umožňují precizní přípravu masa, ryb i pečiva. Výsledkem jsou pokrmy, které si zachovávají šťavnatost uvnitř a křupavost na povrchu, a to za zlomek času oproti klasické troubě.
- FR9000 horkovzdušná fritéza PIZZA TRIO (-20 %)
- Kontaktní gril s teplotní sondou GE3550 (-20 %)
- Horkovzdušná fritéza DOUBLE 8 l FR8000 (-20 %)
- Další slevy najdete zde
Další zajímavé výběry
V technologické nabídce nechybí ani pokročilá řešení pro chlazení a skladování potravin. Velkoobjemová americká lednice s integrovaným dávkovačem vody zajišťuje optimální mikroklima pro čerstvé suroviny a stává se designovým centrem kuchyně.
Pro efektivní údržbu podlahových krytin je k dispozici lehký tyčový vysavač, který v jednom kroku kombinuje vysávání a vytírání, což výrazně zkracuje čas věnovaný domácím pracím. Komfort během letních měsíců pak doplňuje rychlý a výkonný výrobník ledu.
- Tyčový vysavač 3v1 ULTIMATE Complete Light 25,9 V VP6310 (-19 %)
- Americká lednice s dávkovačem vody LA6683ds TITANIA (-20 %)
- Výrobník ledu VL1520 (-20 %)
Kompletní přehled chytrých řešení a inovativních spotřebičů naleznete na oficiálních stránkách prodejce. Investujte do technologií, které vám usnadní každodenní život, a využijte aktuální nabídku na webu Concept.cz.
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