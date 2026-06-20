Spotify přidává reakce na skladby. Přátelům nově dáte najevo, co si myslíte o jejich hudebním vkusu

Zdroj: Dotekománie
Spotify rozšiřuje možnosti společných playlistů o novou funkci Track Reactions – reakce na skladby. Uživatelé nyní mohou reagovat na jednotlivé skladby pomocí emoji a dát ostatním najevo, co si o jejich hudebním výběru myslí.
Spotify přidává novou funkci do své aplikace
Novinka funguje jednoduše. Vedle každé skladby ve sdíleném playlistu se objeví tlačítko pro reakci, po jehož stisknutí lze vybrat jednu ze šesti emoji. Zvolená reakce se následně zobrazí přímo vedle názvu skladby a ostatní spoluautoři playlistu ji okamžitě uvidí.
Společné playlisty patří mezi oblíbené funkce v aplikaci už několik let. Dosud však chyběl jednoduchý způsob, jak rychle ocenit skladbu přidanou někým jiným. Nové reakce mají z playlistů vytvořit spíše konverzaci než pouhý seznam písniček. Pokud například některý z přátel přidá oblíbenou skladbu, ostatní mohou reagovat srdíčkem nebo ikonou ohně. Naopak nečekaný hudební výběr může vyvolat pobavenou reakci.
Spotify navíc pošle upozornění prostřednictvím interní zprávy, pokud někdo z vašich kontaktů zareaguje na skladbu, kterou jste do playlistu přidali. Reakce zůstávají soukromé v rámci konkrétního playlistu. Vidět je mohou pouze jeho vlastníci, nebo ti se kterými je sdílen. Vlastník playlistu má také možnost funkci kdykoliv vypnout.
Nová funkce se začínají postupně objevovat ve vybraných zemích. Spotify doporučuje aktualizovat aplikaci na nejnovější verzi, aby byla novinka po spuštění dostupná co nejdříve.
Zdroj: community.spotify.com
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