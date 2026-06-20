iQOO chystá základní přírůstek Z11i

iQOO Z11i | Zdroj: iQOO
Začátkem příštího měsíce si o pozornost řekne společnost iQOO a její připravovaná mobilní novinka s označením Z11i. Ta se stane cenově dostupnou alternativou k zástupcům v aktuální generaci řady Z11. Čínský producent do konce tohoto měsíce spustí předobjednávky a již dřívější spekulace jen potvrzují všechny dostupné informace k tomuto modelu.
Jen to nejnutnější
Podle úniků se očekává nasazení 6,74palcového LCD displeje s HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Do tradičního „Waterdrop“ výřezu přidají obyčejnou 5MPx selfie kamerku. Hardwarová stránka bude postavena na čipové sadě Snapdragon 4 Gen 2 od Qualcommu. K ní ještě připojí 6/8GB operační paměť RAM a 128/256GB interní úložiště, přičemž můžeme vyhlížet celkem tři paměťové konfigurace.
Hlavní slovo v zadní části dostane základní 13MPx objektiv fotoaparátu nebo článek baterie o velikosti 6 500 mAh, kde se ukáže alespoň 15W nabíjení. Mimochodem předinstalovaná platforma v základu OriginOS 6 vychází z operačního systému Android 16. Zbytek výbavy uzavírá boční skener otisků prstů, 3,5mm audio jack a certifikace odolnosti IP65.
Prodejní pulty nabídnou tři barevné možnosti (zlatou, světle a tmavě modrou). Ovšem prodejní ceny a bližší dostupnost budeme znát až zkraje července.
Zdroje: gsmarena.com, gizmochina.com
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