Apple novinky z WWDC 2026. Mezi nimi je i nová Siri AI

Zdroj: Apple
Letošní vývojářská konference WWDC společnosti Apple má trochu hořkosladkou příchuť, jelikož v minulosti firma slíbila lepší Siri, ale do dnešního dne nedodala slibovanou novinku. Není to tak dávno, co Apple společně s Googlem oznámil, že o běh nové Siri se postará Gemini. Snad Apple tuto kapitolu uzavírá a už bude dodávat to, co slibuje na WWDC. Letos zřejmě naposledy zahájil konferenci sám Tim Cook a nezapomněl ve zkratce nastínit všechny úspěchy a možnosti celého ekosystému, který nabízí Apple.
Vyladění i designu
Konference začala představením názvu pro macOS – Golden Gate. Novinek je hodně, ale zviditelnili v první řadě samotný design, tedy ve stylu Liquid Glass. Například rychlé volby mají trochu odlišný design a postranní se nyní rozprostírá do krajů. Současně se i barvy přizpůsobují.
Změny se dotkly i ikon aplikací, které sledují stejný designový směr. Tyto změny se dotknou všech verzí systémů. Zapracovalo se na výkonu a efektivitě, hlavně s ohledem na animace. Ale změny jsou hlubšího charakteru, což ve výsledku znamená, že se aplikace mají spouštět o 30 % rychleji. Samotné načítání fotek se zrychlilo o 70 % a posílání o 80 %.
Dost podstatná změna se odehrála u využívání procesoru, přičemž tyto změny budou dostupné zpětně, až k iPhonu 11. Jedno z vylepšení se týká i vylepšení přechodu mezi mobilními sítěmi a WiFi. Přepracovalo se i vyhledávání, a to od základu. Indexování bylo změněno, takže by mělo poskytovat stabilnější výkon a také vyšší rychlost.
Co asi potěší mnoho uživatelů, je nově dostupný ekvalizér pro sluchátka, pomocí kterého si můžete vyladit samotný zvuk. Designově je trochu odlišný o jakýchkoliv jiných a více spoléhá na posouvání jedné křivky.
Bezpečnost
V rámci bezpečnosti byly představeny novinky zaměřené na děti, na kterých Apple spolupracoval s mnoha organizacemi. Jednou z novinek je například vytvoření dětského účtu, přičemž i současné účty jde přeměnit na dětské. Zde se nabízí kompletní kontrola, i nad tím, s kým mohou mluvit. Případně rodiče mohou řídit i ostatní části systému, jako je přístup k aplikacím. Tento rok například přibude funkce pro soustředění.
Nabídnou se poměrně běžné funkce, jako schvalování aplikací, které chce dítě nainstalovat. Nově zde bude i možnost povolení procházení konkrétních webových stránek. Pokud nejsou schválené, musí je první rodič povolit. Také jsou zde integrované funkce pro komunikaci, kde se například hlídá nevhodný obsah u fotek a videí. Nezapomnělo se na řízení času, který mohou strávit na konkrétním typu aplikací. Kromě toho mohou rodiče nastavit, v jaký čas mohou děti používat konkrétní aplikace.
Apple se zaměřil na možnosti pro vývojáře, aby mohli své aplikace lépe připravit pro rodičovskou kontrolu.
AI v podání Applu, Siri AI
Nová generace Apple Intelligence se má zaměřit zejména na potřeby uživatele a hlavně bezpečnost. V podstatě jsme se dozvěděli, že samotný základ byl doplněn o Gemini od Googlu. Díky tomu Apple dostává poměrně propracovanou AI, která dokáže pracovat s mnoha formáty obsahu.
Součástí je i nově možnost získat informace přímo z internetu a následně přes servery zpracovat odpovědi. Navíc došlo na integraci do aplikací, respektive s nimi umí lépe spolupracovat. Současně mají mít tyto novinky dopad na Siri, která má nabízet lepší výsledky.
Nová verze asistenta dostal i nové jméno. Nečekejte nějaké číslo, novinka se jmenuje Siri AI a je spojena s Apple Intelligence, tedy i s Gemini. S tím souvisí i nová dedikovaná aplikace, kde se společnost zaměřila mimo jiné i na design a animace.
Nezapomnělo se na funkci sdílení obrazovky, což znamená, že Siri AI může vidět, co je aktuálně na displeji a napomoci s obsahem, odpověďmi a podobně. Vše je poměrně plynulé, tedy že nemusíte spouštět speciální funkci, stačí novou Siri jednoduše zaúkolovat. Navíc může pracovat plynule s ostatními aplikacemi. Siri AI má i nový hlas, který je plynulejší a reálnější. Jde také nastavit rychlost a jiné vlastnosti.
Apple hodně zviditelnil i konverzační mód, který jde využít hlasově i textově. V podstatě jde o chatbota s jednodušším designem. Hlavním výhodou má být chápání kontextu, paměť a spolupráce s daty z jiných služeb a aplikací. Současně umí nabídnout obsah k poslání nebo vykonání nějaké akce na konkrétním zařízení.
Nová Siri AI je integrovaná do Spotlight, kde se aktivuje na základě kontextu. Současně ji lze aktivovat přes kontextovou nabídku, například i u vybraných souborů.
Rozhraní dedikované aplikace Siri je v chatovací části jednoduché, ale zcela rozdílné na domovské obrazovce, jak můžete vidět níže. Je ale otázkou jestli toto dlaždicové rozhraní je to pravé. Aplikace má i Siri Mode, což je v podstatě možnost práce s foťákem pro zjišťování informací kolem vás.
Dá se říci, že nová Siri nabízí podobné schopnosti jakou jiných podobných AI služeb, ale není se čemu divit, když na pozadí pracuje Gemini od Googlu. Jak asi tušíte, tak v první řadě bude podporovat jen angličtinu. Navíc se bude jednat jen o beta verzi, která bude k dispozici později v tomto roce. Aby toho nebylo málo, beta nebude dostupná v EU. Čeština je tedy zatím v nedohlednu.
Zdroj: Tisková konference
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