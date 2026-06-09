Apple Intelligence nové generace je zde: Siri AI a další nové funkce pro aplikace

Zdroj: Apple
Umělá inteligence od Applu vchází do další fáze. Novoá generace Apple Intelligence se nyní hlouběji integruje operačních systémů iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 a dalších platforem. Architektura celé platformy sází na kombinaci výpočtů přímo v zařízení a privátního cloud computingu. Hlavní technologickou změnou je ale spolupráce s Googlem. Nové základní modely Applu totiž vznikly ve spolupráci s Googlem a modelem Gemini. Vývojáři mohou novinky testovat okamžitě, běžní uživatelé se dočkají letos na podzim.
Apple představil novou Siri AI
Zásadní proměnou prošla hlasová asistentka, která nově nese označení Siri AI. Nejedná se už jen o obyčejného hlasového, ale o komplexního asistenta s vlastní samostatnou aplikací.
Siri AI disponuje pokročilými konverzačními schopnostmi a dokáže pracovat s osobním kontextem uživatele napříč celým systémem. Dokáže prohledávat zprávy, e-maily i fotografie, odpovídat na komplexní dotazy a přímo ovládat jednotlivé aplikace. Součástí nové Siri jsou také integrované nástroje pro psaní textů a vizuální inteligence. Vývojářské testování Siri AI začíná již nyní, v beta verzi pro veřejnost se objeví koncem letošního roku.
Pokročilé úpravy fotografií dopočítají změnu perspektivy
Aplikace Fotky získává díky novým obrazovým modelům funkce, které výrazně usnadní postprodukci snímků přímo v telefonu nebo Macu.
Spatial Reframing: funkce vychází z prostorových modelů vyvinutých pro headset Apple Vision Pro. Uživatel může na hotové fotografii tahem prstu změnit perspektivu a úhel pohledu, jako by s fotoaparátem fyzicky pohnul při stisku spouště. Umělá inteligence následně dopočítá chybějící pozadí tak, aby odpovídalo původní scéně.
Nástroj Extend: umožňuje uměle rozšířit okraje fotografie. To se hodí například při rovnání křivého horizontu, kdy systém dopočítá chybějící rohy, aniž by došlo k nechtěnému oříznutí důležitého objektu
Vylepšená funkce Vyčistit: retušovací nástroj pro odstranění rušivých prvků si nově poradí i s velmi komplexními a členitými detaily na pozadí
Všechny fotografie upravené nebo vygenerované pomocí Apple Intelligence systém automaticky opatří neviditelným vodoznakem SynthID, který jasně identifikuje zásah umělé inteligence.
Safari zorganizuje panely a aplikace Hesla sama změní uniklé přihlašovací údaje
Prohlížeč Safari se stává autonomnějším. Systém nyní dokáže dynamicky seskupovat otevřené panely do tematických kategorií podle toho, co zrovna na internetu děláte. Pokud si například vybíráte ubytování a letenky, Safari všechny související stránky samo sloučí dohromady.
Nová funkce „Oznámit mi“ navíc umožňuje sledovat změny na konkrétních webech. Stačí prohlížeči říct, že má pohlídat naskladnění zboží nebo pokles ceny, a Safari vám pošle notifikaci ve chvíli, kdy ke změně dojde. Kreativní uživatelé ocení funkci Describe an Extension, kde stačí textem popsat požadované rozšíření (například tlačítko pro ukládání receptů) a Safari ho samo naprogramuje a přidá do lišty nástrojů.
Klíčovou aktualizací prošla také systémová aplikace Hesla. Ta už na slabá nebo zneužitá hesla pouze neupozorňuje. Pomocí Apple Intelligence dokáže na podporovaných webech zcela sama provést bezpečné přihlášení a změnit slabé heslo za silné, aniž by uživatel musel toto provést ručně.
Fotorealistický Image Playground a chytrý kontext při volání
Generované obrázky jsou díky nástroji Image Playground více realistické. Funguje to nejen ve Zprávách, ale možnost je vytvářet i vlastní tapety na uzamčenou obrazovku nebo plakáty kontaktů v různých poměrech stran. Úprava obrázků probíhá buď za pomoci. promptu, nebo pouhým zakroužkováním objektů na ploše.
V oblasti produktivity přibývá funkce Call Context. Když telefonujete do nějaké firmy, systém na pozadí prohledá vaše e-maily nebo zprávy a na obrazovce telefonu proaktivně zobrazí například rezervační kód letenky nebo potvrzení objednávky od dané společnosti.
Funkce běží lokálně na zařízení a zpracovává pouze informaci o tom, s kým mluvíte, nikoliv samotný obsah hovoru.
O nové funkce nepřišla ani aplikace Zkratky. Funkce Describe a Shortcut umožňuje vytvářet komplexní automatizace čistě pomocí popisu v přirozeném jazyce. Například nastavení budíku podle první ranní schůzky v kalendáři spojené s rozsvícením světel.
Nové funkce v Domácnosti a Zpřístupnění
Aplikace Domácnost nově využívá AI ke agregaci navazujících notifikací z chytrých doplňků do jednoho aktualizovaného hlášení. U bezpečnostních kamer HomeKit navíc systém dokáže automaticky generovat textové popisy toho, co se na záznamu stalo (např. „máma věší prádlo“), takže uživatel nemusí procházet hodiny videozáznamů.
Výrazného vylepšení se dočkaly funkce zpřístupnění. VoiceOver a Lupa nabízejí detailnější popisy okolí a textů díky Živému rozpoznávání po stisku akčního tlačítka. Hlasové ovládání už navíc nevyžaduje, aby si uživatelé pamatovali přesné názvy tlačítek nebo pořadová čísla prvků na obrazovce. Stačí vizuální prvek jednoduše popsat vlastními slovy. Čtečka pro usnadnění přístupu zase zvládne generovat shrnutí a překlady i z velmi složitých dokumentů.
Mezi další novinky patří systémové opravy pravopisu a gramatiky, inteligentní navrhování názvů souborů podle jejich obsahu, podpora generování vlastních Genmoji pomocí popisu a rozšíření fitness asistenta Workout Buddy o španělštinu a hlubší analýzu dat na Apple Watch.
Apple u všech těchto funkcí deklaruje absolutní důraz na soukromí. Pokud požadavek vyžaduje vyšší výpočetní výkon, který je potřeba provést na serverech v cloudu data jsou šifrována a Apple k nim nemá přístup. S využíváním pokročilých serverových modelů se však pojí denní limity pro generování obsahu, které bude možné navýšit v rámci předplatného iCloud+. Jak jsme vás již informovali v článku na naem webu, se Siri AI to již tradičně bude problém na území EU. Apple uvedl, že nová Siri prozatím pro uživatele EU dostupná nebude. Zároveň ale nastínil, že se budou snažit jednat s regulatorními orgány, aby se tento nepříznivý stav co nejdříve změnil.
Zdroj: apple.com
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