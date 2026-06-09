Velký přehled slev na Alza.cz: Vybavte si domácnost moderní technikou za zlomek ceny

Značka Hisense se na globálním trhu profiluje jako inovátor přinášející pokročilé technologie do segmentu spotřební elektroniky i velkých domácích spotřebičů. Aktuální nabídka na Alza.cz představuje ideální příležitost pro modernizaci domácnosti, jelikož vybrané modely napříč všemi produktovými řadami procházejí výrazným cenovým poklesem. Segmentace jednotlivých zařízení umožňuje snadnou orientaci v aktuálně nejvýhodnějších nabídkách.
Chytré televizory Hisense
Moderní zobrazovací panely tvoří jádro domácí zábavy, ať už jde o filmové zážitky, nebo herní vyžití. Modely s technologiemi Quantum Dot (QLED) či Mini-LED přinášejí věrné podání barev, vysoký kontrast a plynulé zpracování rychlých scén, což ocení i náročnější uživatelé hledající optimální poměr mezi pořizovací cenou a nabízeným výkonem.
- 55″ Hisense 55E7S (-35 %)
- 65″ Hisense 65A7Q (-35 %)
- 75″ Hisense 75E8Q (-31 %)
- 65″ Hisense 65U7Q PRO (-30 %)
- 50″ Hisense 50A6S (-30 %)
- 43″ Hisense 43E7Q (-28 %)
- 85″ Hisense 85E7S (-25 %)
- 43″ Hisense 43E7S (-25 %)
- 65″ Hisense 65E7S (-25 %)
- 75″ Hisense 75U7Q (-25 %)
- 43″ Hisense 43S5Q (-23 %)
- 55″ Hisense 55S7NQ (-22 %)
- 65″ Hisense 65E7S PRO (-20 %)
- 55″ Hisense 55U7S PRO (-20 %)
- 32″ Hisense 32S5Q (-18 %)
- 55″ Hisense 55E8S (-17 %)
- 75″ Hisense 75UR9S (-5 %)
- Další slevy najdete zde
Chladničky a mrazáky Hisense
Dostatečná kapacita, stabilní teplota a pokročilé technologie pro zachování čerstvosti potravin jsou klíčovými vlastnostmi moderních chladicích zařízení. Americké i multidoor chladničky z této produktové řady disponují beznámrazovými systémy No Frost a efektivní distribucí chladného vzduchu, což významně prodlužuje trvanlivost skladovaných surovin.
- HISENSE RF540N4WIE (-32 %)
- HISENSE RS818N4TIE (-26 %)
- HISENSE RQ768N4GVE (-23 %)
- HISENSE FT282D4AWYLA (-20 %)
- HISENSE FT3K310SEWE1 (-20 %)
- HISENSE FT3K310SEIE (-16 %)
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Pračky a pračky se sušičkou Hisense
Péče o prádlo vyžaduje šetrnost ke tkaninám a současně vysokou energetickou účinnost. Moderní invertorové motory zajišťují tichý chod a dlouhou životnost spotřebičů, zatímco parní programy a automatické dávkování pracích prostředků optimalizují celý proces praní i následného sušení v kombinovaných modelech.
- HISENSE WF3S9043BB3 (-25 %)
- HISENSE WF3S6021BW (-22 %)
- HISENSE WD5I1045BBQ (-20 %)
- Další slevy najdete zde
Audio technika a projektory Hisense
Kvalitní obrazový vjem je ideální doplnit o prostorový zvuk, který vtáhne do děje. Nabídka audia a pokročilé projekční techniky zahrnuje soundbary s bezdrátovými subwoofery podporujícími moderní prostorové formáty a laserové projektory nové generace, které dokáží nahradit tradiční televizory na extrémních úhlopříčkách.
- Hisense HS3100 (-30 %)
- Hisense C2 ULTRA (-20 %)
- Hisense Party Thunder (-20 %)
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Kuchyňské spotřebiče a doplňky Hisense
Prirodzené zapojení inteligentních funkcí do kuchyňských spotřebičů výrazně usnadňuje každodenní vaření. Multifunkční horkovzdušné fritézy, kontaktní grily a mikrovlnné trouby s přesnou regulací výkonu pomáhají docílit konzistentních výsledků při vaření a výrazně zkracují dobu strávenou přípravou jídla.
- HISENSE HCG2000D (-25 %)
- Hisense HOM30AF (-20 %)
- Hisense IMC2000A (-20 %)
- HISENSE HAF1900D (-20 %)
- Další slevy najdete zde
Kompletní sortiment zlevněné elektroniky a domácího vybavení je k dispozici přímo na stránkách prodejce. Navštivte Alza.cz a vyberte si spolehlivé produkty Hisense pro technologicky vyspělou domácnost.
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