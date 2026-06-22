Apple Watch za nejlepší ceny. Nejvýrazněji zlevnil model SE 3 KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 22. 6. 2026#iOS #Příslušenství
Apple Watch za nejlepší ceny. Nejvýrazněji zlevnil model SE 3

Apple Watch patří mezi nejoblíbenější chytré hodinky na trhu, a právě teď je u Mobil Pohotovosti pořídíte za mimořádně výhodné ceny. Nejvíce zlevnily modely Apple Watch SE 3 a Apple Watch Series 11, přičemž nejnovější Apple Watch SE 3 nyní koupíte už od 5 589 Kč. Využít navíc můžete i oblíbený nákup na čtvrtiny.

Apple Watch SE 3: Nejlepší vstupenka do světa Apple Watch

Apple Watch SE 3 jsou ideální volbou pro každého, kdo chce využívat výhody ekosystému Apple bez nutnosti investovat do nejdražších modelů. Nabídnou vše podstatné, co od moderních chytrých hodinek očekáváte. Nechybí přehledné notifikace z iPhonu, sledování denní aktivity, sportovní režimy ani monitoring spánku. Díky lehké konstrukci a dlouhé výdrži baterie jsou vhodné pro každodenní nošení, ať už míříte do práce, školy nebo na trénink. Navíc teď zlevnily na dosud nejnižší cenu.

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Apple Watch Series 11: Univerzální pomocník pro zdraví, sport i každodenní život

Apple Watch Series 11 představují nejuniverzálnější model v nabídce Applu. Jsou určeny uživatelům, kteří chtějí mít přesný přehled o svém zdraví, sportovních výkonech i každodenní aktivitě. Oproti modelu SE přinášejí pokročilejší zdravotní funkce, větší a jasnější displej a prémiovější zpracování. Díky elegantnímu designu se hodí stejně dobře ke sportovnímu oblečení jako k pracovnímu outfitu.

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Apple Watch Ultra 3: Pro náročné a do každých podmínek

Pro uživatele, kteří chtějí absolutní špičku, jsou určeny Apple Watch Ultra 3. Tento model vznikl s ohledem na sportovce, dobrodruhy a všechny, kteří od hodinek očekávají maximální odolnost a výdrž. Titanové tělo, zvýšená odolnost proti vodě, prachu i nárazům a mimořádně jasný displej umožňují používat hodinky v jakýchkoliv podmínkách. Luxusní zpracování a dlouhou výdrž baterie pak ocení úplně všichni.

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Sbohem, Apple AI! 🛑 Velký přehled iOS 27 a tajné hinty na ohebný iPhone

💡ANKETA: Používáte na svém telefonu funkci Always-On Display (neustále zobrazené hodiny a notifikace)?

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