Realme P4x 4G přichází: Prioritou je obří 8000mAh baterie

• 28. 6. 2026#Android #Smartphony
Realme P4x 4G přichází: Prioritou je obří 8000mAh baterie

Zdroj: Realme

Po prosincovém uvedení Realme P4x 5G zřejmě nastal čas na další přírůstek v podobě Realme P4x 4G. Hlavním rozdílem je samozřejmě podpora mobilních sítí, ale není to jediný rozdíl.

Větší baterie

Jediným benefitem u Realme P4x 4G oproti předchozímu modelu je větší kapacita baterie. Ta poskočila o 1000 mAh a nabízí se rovných 8000 mAh. Bohužel to je jediné plus a většina ostatních specifikací byla snížena. Displej má například HD+ rozlišení a zadní fotografická výbava se dá hodnotit jen jako základní. Ve specifikacích je zmíněn jen hlavní 50 MPx a zřejmě je zde ještě pomocný, ale nezasloužil si asi nějakou zmínku. Pravděpodobně jde jen o pomocný snímač pro některé efekty.

1780041434785c3efc6b3c2de4d17b4899db0d7aa4aed 1780041819232bcb9696be6ee460c8ca203387db7ffe3

Zdroj: Realme

O výkon se zde stará Unisoc T7250 s podporou jen LTE. Z nějakého důvodu Realme sáhlo po velmi starém typu úložiště, takže přesun dat, instalace aplikací a podobně bude pomalá. Realme P4x 4G získal certifikaci IP64, takže trochu odolá vodě, třeba dešti. Čtečka otisků prstů je na boku a navíc je zde konektor pro sluchátka.

Realme P4x 4G má nastavenou cenu v přepočtu na 4 100 Kč, což je celkem dost na takovou výbavu, ale asi je to cena za pořádnou kapacitu baterie. Mobil by tak mohl vydržet i několik dní na jedno nabití, zejména s takovými specifikacemi.

Specifikace Realme P4x 4G

  • displej: 6,8 palců, LCD, HD+ 720×1570, 120 Hz, jas 700 nitů (až 900 nitů HBM)
  • procesor: T7250 (8-core), Arm Mali™-G57@850MHz GPU
  • RAM: 4 GB LPDDR4X
  • úložiště: 64/256 GB eMMC5.1 + microSD
  • Operační systém: Android 16, realme UI
  • Dual SIM
  • Foťáky:
    • zadní: 50 Mpx (f/1,8, FOV 76°)
    • přední: 5 Mpx (f/2,2, FOV 77°)
  • boční čtečka otisků prstů
  • 3,5 mm jack
  • IP64
  • Konektivita: LTE, Wi-Fi 5 (802.11ac, a/b/g/n, Wi-Fi Display, WLAN Tethering), Bluetooth 5.2 (Low Energy, SBC, AAC, LDAC), GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1C), Galileo (E1), A-GNSS
  • rozměry a hmotnost: 166,48 x 78,23 x 8,78 mm, 219 gramů (barvy: Rally White, Phantom Blue)
  • baterie a nabíjení: 8000 mAh + 45W SUPERVOOC

Zdroj: gsmarena.com

Proč Apple zařízl Apple Watch Ultra? 🧠 Drsná pravda o RAM a drahých mobilech! A možná 4. operátor 🤫

💡ANKETA: Používáte na svém telefonu funkci Always-On Display (neustále zobrazené hodiny a notifikace)?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim