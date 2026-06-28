Realme P4x 4G přichází: Prioritou je obří 8000mAh baterie

Zdroj: Realme
Po prosincovém uvedení Realme P4x 5G zřejmě nastal čas na další přírůstek v podobě Realme P4x 4G. Hlavním rozdílem je samozřejmě podpora mobilních sítí, ale není to jediný rozdíl.
Větší baterie
Jediným benefitem u Realme P4x 4G oproti předchozímu modelu je větší kapacita baterie. Ta poskočila o 1000 mAh a nabízí se rovných 8000 mAh. Bohužel to je jediné plus a většina ostatních specifikací byla snížena. Displej má například HD+ rozlišení a zadní fotografická výbava se dá hodnotit jen jako základní. Ve specifikacích je zmíněn jen hlavní 50 MPx a zřejmě je zde ještě pomocný, ale nezasloužil si asi nějakou zmínku. Pravděpodobně jde jen o pomocný snímač pro některé efekty.
O výkon se zde stará Unisoc T7250 s podporou jen LTE. Z nějakého důvodu Realme sáhlo po velmi starém typu úložiště, takže přesun dat, instalace aplikací a podobně bude pomalá. Realme P4x 4G získal certifikaci IP64, takže trochu odolá vodě, třeba dešti. Čtečka otisků prstů je na boku a navíc je zde konektor pro sluchátka.
Realme P4x 4G má nastavenou cenu v přepočtu na 4 100 Kč, což je celkem dost na takovou výbavu, ale asi je to cena za pořádnou kapacitu baterie. Mobil by tak mohl vydržet i několik dní na jedno nabití, zejména s takovými specifikacemi.
Specifikace Realme P4x 4G
- displej: 6,8 palců, LCD, HD+ 720×1570, 120 Hz, jas 700 nitů (až 900 nitů HBM)
- procesor: T7250 (8-core), Arm Mali™-G57@850MHz GPU
- RAM: 4 GB LPDDR4X
- úložiště: 64/256 GB eMMC5.1 + microSD
- Operační systém: Android 16, realme UI
- Dual SIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (f/1,8, FOV 76°)
- přední: 5 Mpx (f/2,2, FOV 77°)
- boční čtečka otisků prstů
- 3,5 mm jack
- IP64
- Konektivita: LTE, Wi-Fi 5 (802.11ac, a/b/g/n, Wi-Fi Display, WLAN Tethering), Bluetooth 5.2 (Low Energy, SBC, AAC, LDAC), GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1C), Galileo (E1), A-GNSS
- rozměry a hmotnost: 166,48 x 78,23 x 8,78 mm, 219 gramů (barvy: Rally White, Phantom Blue)
- baterie a nabíjení: 8000 mAh + 45W SUPERVOOC
Zdroj: gsmarena.com
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