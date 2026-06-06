Quick Share pro rodinu: Google chystá exkluzivní sdílení pro blízké

Zdroj: Google
Google hodně zapracoval na funkci Quick Share v poslední době. Právě rozšiřování podpory pro AirDrop je asi jednou z největších změn za poslední dobu. Bohužel to přineslo i jedno omezení. Z možností sdílení zmizela varianta, a to sdílení pro všchny. Tedy nejde nastavit tuto verzi trvale, maximálně můžete takto sdílet jen na 10 minut. Jak se ukazuje, v Googlu se pracuje na nové variantě.
Google Quick Share vylepšuje sdílení přes QR: Nově s cloudem a dočasným uložením
S rodinou
Aktuálně se nabízí tři typy nastavení sdílení v rámci Quick Share – Vaše zařízení, Kontakty a Všichni na 10 minut. Chybí zde tedy varianta s delším časovým oknem. Ta se asi nevrátí a možná se ani nedočkáme nějakého nastavení u časově omezené verze. Google ale pracuje na jiné možnosti.
Zdrojové kódy naznačují, že bychom se mohli dočkat verze pro rodinu. Tedy takovou variantou ve stylu vybrané kontakty, jen bude zacílena na rodinné příslušníky. Při výběru tohoto nastavení bude možné bez omezení sdílet s členy rodiny, ale současně nebude zařízení viditelné pro kohokoliv jiného.
Není zcela jasné, jak bude tato novinka fungovat, respektive jak se bude nastavovat. Odhadujeme, že tato verze bude vycházet z nastavení rodiny, tedy že nepůjde jen o speciálně vytvářenou skupinu kontaktů v nastavení Quick Share. Nastavení rodiny tedy asi bude vycházet z Google One. Google novinku ještě nezačal testovat, ale asi se již brzy objeví u první skupiny uživatelů.
Zdroj: androidauthority.com
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