Budoucnost videa je tady: AV2 slibuje lepší kvalitu a menší datové nároky

Zdroj: Dotekomanie.cz
I v dnešní době je poměrně komplikované nasadit jeden standard, aby byla zajištěna podpora na všech zařízeních. Příkladem může být video na internetu. Ještě před několika lety zde bylo několik kodeků a jejich používání bylo spíše omezující. Naštěstí byla založena organizace AOMedia v roce 2015 a v roce 2018 byl vytvořen kodek AV1. Kromě specifikací je na něm nejlepší to, že je bez licenčních poplatků, takže adopce byla poměrně rychlá. nejenže je podpora přímo u zařízení, ale i velké služby jako YouTube, Netflix a Amazon je integrovaly. Nyní byla zveřejněna verze AV2.
Skvělé parametry mají svou cenu
Jak byste asi čekali, novinka přichází s mnoha vylepšeními. Jednou z nich je práce se superbloky o velikost 256 x 256 luma vzorků, což je je dvojnásobek v každém rozměru (plošně čtyřnásobek oproti AV1). Díky tomu se dosáhne efektivnější komprese u 8K videí. Byl implementován CCSO (Cross Component Sample Offset) filtr, díky čemuž data umí přenášet informace i o hranách a struktuře z jasové složky do barevných složek. Výsledkem je ostřejší podání barevných přechodů a redukce barevného šumu bez rozmazání detailů.
Také si enkodér umí přesněji dopočítat matematicky pohyb objektů mezi snímky, což snižuje objem dat, která je nutné zaslat. Další novinka je BAWP (Block Adaptive Weighted Prediction) – vylepšuje kompresi v dynamických scénách, kde dochází ke změnám osvětlení, zábleskům, stmívání nebo prolínačkám. Novinek je zde mnoho a dle dostupných informací nabízí AV2 snížení bitrate při ekvivalentní vizuální kvalitě o 30 až 34 %.
To bude mít dopad na servery, přenosové cesty a podobně. Společnosti tak mohou buď ušetřit, nebo posílat ještě vyšší kvalitu při zachování zátěže. Má to ale jeden podstatný háček. AV2 je daleko náročnější na výkon zařízení. Ve srovnání s AV1 je nutné 5x více výkonu pro dekódování, což bude mít dopad na současná zařízení. Některá to nemusí zvládat, jiná se budou výrazněji zahřívat.
AV2 je již dokončený a specifikace byly vydány, díky čemuž může začít implementace do koncových zařízení a také na serverech služeb. AOMedia i tak uvádí, že 88 % členů implementuje nový kodek již v roce 2027. Spíše odhadujeme, že jeho kompletní nasazení proběhne o něco později, spíš očekáváme plnější nasazení novinky v roce 2028.
Zdroj: neowin.net
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