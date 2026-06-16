Oppo dokončuje základního zástupce K15

Oppo K15 Pro | Zdroj: Oppo
Firma Oppo chystá doplnit aktuální sérii s označením K15 o základní přírůstek, který bude záda krýt již dostupné dvojici modelů nesoucí název K15 Pro a K15 Pro+ z dubna tohoto roku. Čínský úřad TENAA vydal potřebnou certifikaci před oznámením, takže známe skutečnou podobu i klíčové specifikace zařízení. Výbava předpovídá zařazení do střední třídy.
Nic výjimečného
Telefon nesoucí zatím jen kódové označení PYD110 by měl do přední části dostat 6,59palcový AMOLED panel s 1,5K rozlišením a integrovaným snímačem otisků prstů. Vnitřní šasi vyplní osmijádrový procesor od neupřesněného dodavatele, ale nejčastěji se hovoří o čipu Dimensity 7300 Pro z dílny MediaTeku. Následně hodlají kombinovat 8/12GB operační paměť RAM s 256/512GB interním úložištěm.
Z dostupných rozměrů můžeme vyzdvihnout tloušťku 8,27 mm a hmotnost 205 gramů. Celkovou výdrž bude udávat článek baterie o velikosti 8 000 mAh, kde se zajisté ještě ukáže technologie rychlého nabíjení. Dále seznam specifikací počítá s dvojicí 50MPx objektivů v zadní části, kdežto vpředu nalezneme také 50MPx selfie kamerku.
Naopak oproti verzím Pro nelze očekávat nasazení vestavěného ventilátoru ke snižování teploty během hraní her. Bližší podrobnosti se pravděpodobně objeví už v nejbližších týdnech.
Zdroje: gizmochina.com, gizmochina.com
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