Výprodej špičkové elektroniky: Pořiďte si smartphony, počítače i příslušenství za zlomek ceny

Technologický trh nabízí neustálé inovace a s nimi spojené příležitosti k modernizaci osobního i pracovního vybavení. Internetový obchod Smarty.cz spustil rozsáhlou slevovou akci na široké portfolio produktů od prémiových počítačů a tabletů přes chytré telefony a nositelnou elektroniku až po nepostradatelné doplňky. Jedná se o ideální příležitost pro upgrade stávajícího hardwaru za výrazně výhodnějších podmínek. Všechny uvedené nabídky jsou platné do vyprodání zásob.
Notebooky a počítače
Výkonná výpočetní technika je základem pro efektivní pracovní nasazení i multimediální zábavu. Aktuální výběr zahrnuje prémiové přenosné počítače a profesionální monitory, které splňují nejvyšší nároky na rychlost, spolehlivost a kvalitu zobrazení. Investice do moderního hardwaru přináší dlouhodou stabilitu a dostatek výkonu pro náročné procesy.
- Apple MacBook Air 13,6″ (2022) / M2 / 16GB / 256GB / temně inkoustový (-10 %)
- Apple MacBook Pro 16″ / M4 Pro / 24GB / 512GB / vesmírně černý (-28 %)
- Apple Studio Display (2022) Standardní sklo/Adaptér držáku VESA (-10 %)
- Apple MacBook Pro 14″ / M4 Pro / 24GB / 1TB / vesmírně černý (-11 %)
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Tablety
Mobilita v kombinaci s velkou dotykovou plochou činí z tabletů univerzální nástroje pro kreativce, studenty i manažery. V nabídce se nacházejí moderní zařízení s vysokým rozlišením displeje a pokročilým operačním systémem, která snadno nahradí běžný zápisník i multimediální centrum.
- Apple iPad Air 11″ 128GB Wi-Fi modrý (2025) (-22 %)
- Apple iPad Air 13″ 128GB Wi-Fi modrý (2025) (-23 %)
- Apple iPad Air 11″ 128GB Wi-Fi vesmírně šedý (2025) (-13 %)
- Samsung Galaxy Tab S10+ (WiFi) 12GB/256GB šedomodrý (-12 %)
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Chytré telefony
Mobilní telefony jsou v dnešní době středobodem každodenní komunikace a produktivity. Aktuální model přináší ideální vyvážení mezi moderními technologickými inovacemi, vysokou kapacitou operační paměti a velkorysým úložným prostorem pro všechna uživatelská data.
- POCO X7 Pro 12GB/512GB černý (-6 %)
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Audio a sluchátka
Kvalitní zvukový výstup je klíčový pro nerušený poslech hudby, sledování filmů i realizaci pracovních hovorů. Bezdrátová sluchátka s pokročilým potlačením okolního hluku zajišťují maximální komfort a čistotu zvuku v jakémkoliv prostředí.
- Apple AirPods Max (2024) bezdrátová sluchátka temně inkoustová (-5 %)
- Apple AirPods Max (2024) bezdrátová sluchátka hvězdně bílá (-5 %)
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Nositelná elektronika
Chytré hodinky, fitness náramky a moderní doplňky pomáhají monitorovat zdraví, sportovní výkony a zjednodušují každodenní rutinu pomocí bezkontaktních plateb či notifikací. Výběr pokrývá jak elegantní modely do společnosti, tak vysoce odolné outdoorové přístroje.
- Niceboy ONE Brushed platební prsten černý vel. 8 (-25 %)
- Amazfit Active 2 NFC kožené chytré hodinky černé (-25 %)
- Suunto 9 Peak Pro ALL BLACK (-11 %)
- Huawei Watch GT 5 Pro 46mm černá (-13 %)
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Nabíječky
Spolehlivé nabíjecí systémy zajišťují stabilní přísun energie pro mobilní zařízení v domácnosti, kanceláři i na cestách. Moderní architektura bezdrátových podložek a magnetických stojánků s podporou standardu MagSafe umožňuje bezpečné, rychlé a estetické napájení bez nutnosti neustálé manipulace s kabely.
- CubeNest E310 Fold 3v1 magnetická bezdrátová nabíječka šedá (-33 %)
- Belkin BOOST CHARGE PRO 3v1 MagSafe nabíječka 15W černá (-40 %)
- Anker MagGo B25M8 3v1 MagSafe nabíječka (15W) bílá (-20 %)
- Spello ForceDrive Alu bezdrátová nabíječka do auta černá (-50 %)
- Epico 20W PD Mini nabíjecí adaptér bílý (-50 %)
- Samsung DUO bezdrátová nabíjecí podložka 15W (bez kabelu) bílá (-20 %)
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Powerbanky
Externí napájecí zdroje představují ideální řešení pro zachování provozuschopnosti telefonů a doplňků v místech bez přístupu k elektrické síti. Kompaktní rozměry spojené s vysokou kapacitou článků, integrovanými stojánky či magnetickým přichycením dělají z těchto zařízení nepostradatelné společníky na cesty.
- Epico UltraPack Slim 3000mAh hliníková Mag+ bezdrátová powerbanka EM31 vesmírně šedá (-26 %)
- FIXED Zen 5 Plug-in powerbanka (PD) 20W, 5000 mAh černá (-38 %)
- Baseus Magnetic Mini Air 10000mAh, 20W bílá (-18 %)
- SKINARMA Nexus Mecha MagSafe powerbanka se stojánkem, USB-C, PD (5000 mah) světle šedá (-17 %)
- Další slevy najdete zde
Chytrá domácnost
Automatizace a digitalizace domácích prvků přináší vyšší komfort, úsporu energií i snazší údržbu interiérů. Nabídka inteligentního osvětlení a robotických pomocníků umožňuje efektivní správu celé domácnosti prostřednictvím přehledných mobilních aplikací.
- Niceboy chytrá žárovka ION SmartBulb RGB E27 12W (set 3 ks) (-40 %)
- Niceboy ION Charles Q10 robotický vysavač bílý (-20 %)
- Niceboy chytrá žárovka ION SmartBulb RGB E14 6W (set 3 ks) (-17 %)
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Další zajímavé výběry
V produktovém portfoliu se nacházejí také specifické doplňky a zařízení, která se vymykají standardním kategoriím, přesto nabízejí vysokou přidanou hodnotu. Mezi ně patří designové řemínky pro hodinky, pokročilé zubní kartáčky pro precizní dentální hygienu, univerzální hardwarové rozbočovače nebo moderní zobrazovací technika v podobě chytrých televizorů a přenosných projektorů pro domácí kino.
Mezi tyto produkty patří Epico Ocean řemínek pro Apple Watch 38/40/41/42mm černý (-81 %), Niceboy ION SONIC Lite zubní kartáček černý (-18 %), Niceboy ION Sonic Duo Pack (-15 %), ChiQ Smart TV U50QST 50″ + záruka 2 roky (-18 %), Samsung The Freestyle (2. gen.) přenosný projektor bílý (-39 %) a Epico 6v1 hliníkový hub 8K s USB-C hvězdně stříbrný (-50 %).
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