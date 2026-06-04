Výprodej špičkové elektroniky: Pořiďte si smartphony, počítače i příslušenství za zlomek ceny KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 4. 6. 2026#Smartphony
Výprodej špičkové elektroniky: Pořiďte si smartphony, počítače i příslušenství za zlomek ceny

Technologický trh nabízí neustálé inovace a s nimi spojené příležitosti k modernizaci osobního i pracovního vybavení. Internetový obchod Smarty.cz spustil rozsáhlou slevovou akci na široké portfolio produktů od prémiových počítačů a tabletů přes chytré telefony a nositelnou elektroniku až po nepostradatelné doplňky. Jedná se o ideální příležitost pro upgrade stávajícího hardwaru za výrazně výhodnějších podmínek. Všechny uvedené nabídky jsou platné do vyprodání zásob.

Notebooky a počítače

Výkonná výpočetní technika je základem pro efektivní pracovní nasazení i multimediální zábavu. Aktuální výběr zahrnuje prémiové přenosné počítače a profesionální monitory, které splňují nejvyšší nároky na rychlost, spolehlivost a kvalitu zobrazení. Investice do moderního hardwaru přináší dlouhodou stabilitu a dostatek výkonu pro náročné procesy.

Tablety

Mobilita v kombinaci s velkou dotykovou plochou činí z tabletů univerzální nástroje pro kreativce, studenty i manažery. V nabídce se nacházejí moderní zařízení s vysokým rozlišením displeje a pokročilým operačním systémem, která snadno nahradí běžný zápisník i multimediální centrum.

Chytré telefony

Mobilní telefony jsou v dnešní době středobodem každodenní komunikace a produktivity. Aktuální model přináší ideální vyvážení mezi moderními technologickými inovacemi, vysokou kapacitou operační paměti a velkorysým úložným prostorem pro všechna uživatelská data.

Audio a sluchátka

Kvalitní zvukový výstup je klíčový pro nerušený poslech hudby, sledování filmů i realizaci pracovních hovorů. Bezdrátová sluchátka s pokročilým potlačením okolního hluku zajišťují maximální komfort a čistotu zvuku v jakémkoliv prostředí.

Nositelná elektronika

Chytré hodinky, fitness náramky a moderní doplňky pomáhají monitorovat zdraví, sportovní výkony a zjednodušují každodenní rutinu pomocí bezkontaktních plateb či notifikací. Výběr pokrývá jak elegantní modely do společnosti, tak vysoce odolné outdoorové přístroje.

Nabíječky

Spolehlivé nabíjecí systémy zajišťují stabilní přísun energie pro mobilní zařízení v domácnosti, kanceláři i na cestách. Moderní architektura bezdrátových podložek a magnetických stojánků s podporou standardu MagSafe umožňuje bezpečné, rychlé a estetické napájení bez nutnosti neustálé manipulace s kabely.

Powerbanky

Externí napájecí zdroje představují ideální řešení pro zachování provozuschopnosti telefonů a doplňků v místech bez přístupu k elektrické síti. Kompaktní rozměry spojené s vysokou kapacitou článků, integrovanými stojánky či magnetickým přichycením dělají z těchto zařízení nepostradatelné společníky na cesty.

Chytrá domácnost

Automatizace a digitalizace domácích prvků přináší vyšší komfort, úsporu energií i snazší údržbu interiérů. Nabídka inteligentního osvětlení a robotických pomocníků umožňuje efektivní správu celé domácnosti prostřednictvím přehledných mobilních aplikací.

Další zajímavé výběry

V produktovém portfoliu se nacházejí také specifické doplňky a zařízení, která se vymykají standardním kategoriím, přesto nabízejí vysokou přidanou hodnotu. Mezi ně patří designové řemínky pro hodinky, pokročilé zubní kartáčky pro precizní dentální hygienu, univerzální hardwarové rozbočovače nebo moderní zobrazovací technika v podobě chytrých televizorů a přenosných projektorů pro domácí kino.

Mezi tyto produkty patří Epico Ocean řemínek pro Apple Watch 38/40/41/42mm černý (-81 %), Niceboy ION SONIC Lite zubní kartáček černý (-18 %), Niceboy ION Sonic Duo Pack (-15 %), ChiQ Smart TV U50QST 50″ + záruka 2 roky (-18 %), Samsung The Freestyle (2. gen.) přenosný projektor bílý (-39 %) a Epico 6v1 hliníkový hub 8K s USB-C hvězdně stříbrný (-50 %).

Kompletní přehled akčních nabídek, podrobné technické specifikace a možnost okamžitého nákupu naleznete přímo na oficiálních stránkách prodejce. Využijte časově omezené příležitosti a nakupujte chytře na Smarty.cz.

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