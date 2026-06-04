Alza Dny: Obří slevy na domácí spotřebiče a elektroniku pro osobní péči KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 4. 6. 2026#Ostatní
Alza Dny: Obří slevy na domácí spotřebiče a elektroniku pro osobní péči

Nákupní událost Alza dny přichází s výrazným cenovým zvýhodněním širokého spektra produktů, které usnadňují každodenní chod domácnosti, zjednodušují úklid a posouvají osobní péči na novou úroveň. Nabídka společnosti Alza zahrnuje špičkové robotické i tyčové vysavače, moderní kuchyňské pomocníky, technologie pro chytrou domácnost a pokročilé přístroje pro dentální hygienu či holení. Veškeré slevy are časově omezeny, což představuje ideální příležitost pro modernizaci vašeho zázemí za zlomkovou cenu.

Robotické vysavače

Chytrá údržba podlah se stává standardem moderního bydlení. Výběr v této kategorii se zaměřuje na robotické vysavače s pokročilou laserovou či AI navigací a automatickými čistícími stanicemi, které zajišťují maximální soběstačnost spotřebičů a minimalizují čas strávený úklidem.

Tyčové a klasické vysavače

Pro rychlý, flexibilní a precizní úklid od podlahy až po strop jsou ideální volbou tyčové a klasické vysavače. Nabízejí vysoký sací výkon, pokročilé filtrační systémy zachycující i ty nejjemnější alergeny a bohaté příslušenství pro údržbu různých typů povrchů včetně čalounění.

Holicí strojky a zastřihovače

Dokonalý styling a maximální šetrnost k pokožce jsou hlavními přednostmi moderní techniky pro péči o tělo a vousy. Prémiové holicí strojky a multifunkční zastřihovače umožňují pohodlné mokré i suché holení s využitím inteligentních senzorů, které přizpůsobují výkon hustotě vousů.

Dentální hygiena

Pokročilé technologie v oblasti péče o chrup efektivně odstraňují zubní plak a přispívají ke zdravějším dásním. Magnetické a sonické elektrické zubní kartáčky nabízejí několik personalizovaných režimů čištění, chytrou tlakovou zpětnou vazbu a propojení s mobilní aplikací pro optimální výsledky.

Kuchyňské spotřebiče a kávovary

Příprava pokrmů a nápojů dostává s moderními kuchyňskými přístroji zcela nový rozměr. Kategorie zahrnuje vše od plně automatických kávovarů s chytrým ovládáním přes multifunkční roboty až po horkovzdušné fritézy, které umožňují zdravější vaření s minimem tuku.

Další zajímavé výběry

V této sekci jsou zařazeny specifické produkty z oblasti úpravy vzduchu, filtrace vody, uchovávání potravin a moderního vaření, které doplňují komplexní nabídku akce Alza dny.

Mezi tyto zajímavé kousky patří designový ventilátor Siguro Lumi P400W s lampou (-39 %), užitečný ruční napařovač oděvů Electrolux E7HS2-6UG Refine 700 (-30 %) a filtrační konvice LAICA Aida oranžová (-42 %). Pro efektivní skladování potravin a prodloužení jejich čerstvosti poslouží pětidílný set vakuových dóz STATUS Tritan (-31 %) nebo vakuová svářečka fólií SENCOR SVS 1010WH (-32 %). Milovníky moderních kulinářských metod potěší ponorný vařič Lauben Sous Vide Stick SV01 (-31 %) a domácí přípravu osvěžujících nápojů zajistí výrobník perlivé vody LIMO BAR TWIN – Black/Silver (-35 %).

Kompletní přehled akčních nabídek a další produktové kategorie naleznete přímo na oficiálních stránkách prodejce. Využijte časově omezené příležitosti a nakupte spotřebiče pro snazší život na Alza.cz.

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