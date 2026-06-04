Alza Dny: Obří slevy na domácí spotřebiče a elektroniku pro osobní péči

Nákupní událost Alza dny přichází s výrazným cenovým zvýhodněním širokého spektra produktů, které usnadňují každodenní chod domácnosti, zjednodušují úklid a posouvají osobní péči na novou úroveň. Nabídka společnosti Alza zahrnuje špičkové robotické i tyčové vysavače, moderní kuchyňské pomocníky, technologie pro chytrou domácnost a pokročilé přístroje pro dentální hygienu či holení. Veškeré slevy are časově omezeny, což představuje ideální příležitost pro modernizaci vašeho zázemí za zlomkovou cenu.
Robotické vysavače
Chytrá údržba podlah se stává standardem moderního bydlení. Výběr v této kategorii se zaměřuje na robotické vysavače s pokročilou laserovou či AI navigací a automatickými čistícími stanicemi, které zajišťují maximální soběstačnost spotřebičů a minimalizují čas strávený úklidem.
- EZVIZ RS20 Max (-49 %)
- Siguro RV-M301W TURBOVac Navigator (-42 %)
- Siguro RV-R800B TURBOVac Navigator Pro AI (-39 %)
- Cecotec Conga 2499 Ultra Genesis (-36 %)
- Cecotec Conga 8290 Immortal Ultra Power Home X-Treme (-36 %)
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Tyčové a klasické vysavače
Pro rychlý, flexibilní a precizní úklid od podlahy až po strop jsou ideální volbou tyčové a klasické vysavače. Nabízejí vysoký sací výkon, pokročilé filtrační systémy zachycující i ty nejjemnější alergeny a bohaté příslušenství pro údržbu různých typů povrchů včetně čalounění.
- Electrolux 600 EP61AB21UG (-41 %)
- SENCOR SVC 8725GD 3 v 1 (-40 %)
- Rohnson M7 Mamba Extreme Plus (-40 %)
- Rohnson R-1215 (-36 %)
- Rohnson R-1224 (-36 %)
- Rohnson R-1214 Cyclone Force (-36 %)
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Holicí strojky a zastřihovače
Dokonalý styling a maximální šetrnost k pokožce jsou hlavními přednostmi moderní techniky pro péči o tělo a vousy. Prémiové holicí strojky a multifunkční zastřihovače umožňují pohodlné mokré i suché holení s využitím inteligentních senzorů, které přizpůsobují výkon hustotě vousů.
- Braun Series 9, Wet&Dry, 9325s (-44 %)
- Philips Series 5000 BG5480/15 (-41 %)
- Braun Series 5 Wet&Dry 52-N7200CC (-36 %)
- Braun Series 9 PRO+ Wet&Dry 9625s (-36 %)
- Braun Series 5 BG5550 (-34 %)
- Braun Series 7 HC7590 (-32 %)
- SENCOR SHP 8900BK (-32 %)
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Dentální hygiena
Pokročilé technologie v oblasti péče o chrup efektivně odstraňují zubní plak a přispívají ke zdravějším dásním. Magnetické a sonické elektrické zubní kartáčky nabízejí několik personalizovaných režimů čištění, chytrou tlakovou zpětnou vazbu a propojení s mobilní aplikací pro optimální výsledky.
- Oral-B iO 5 DUO černý a bílý (-42 %)
- Oral-B iO 3 DUO černý a modrý (-33 %)
- Philips Sonicare 9000 DiamondClean HX9914/69 2 ks (-32 %)
- Další slevy najdete zde
Kuchyňské spotřebiče a kávovary
Příprava pokrmů a nápojů dostává s moderními kuchyňskými přístroji zcela nový rozměr. Kategorie zahrnuje vše od plně automatických kávovarů s chytrým ovládáním přes multifunkční roboty až po horkovzdušné fritézy, které umožňují zdravější vaření s minimem tuku.
- Severin KA 9575 (-41 %)
- Rohnson R-2858 SmartChef XL 2 Wi-Fi – 8 l (-41 %)
- SENCOR Paul STM 7900 (-38 %)
- BOSCH TAT3P421 DesignLine (-38 %)
- Rohnson R-7720 Nostalgia black (-37 %)
- Lauben Electric Kettle 17BC (-35 %)
- SIEMENS TQ717R03 EQ700 integral (-31 %)
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Další zajímavé výběry
V této sekci jsou zařazeny specifické produkty z oblasti úpravy vzduchu, filtrace vody, uchovávání potravin a moderního vaření, které doplňují komplexní nabídku akce Alza dny.
Mezi tyto zajímavé kousky patří designový ventilátor Siguro Lumi P400W s lampou (-39 %), užitečný ruční napařovač oděvů Electrolux E7HS2-6UG Refine 700 (-30 %) a filtrační konvice LAICA Aida oranžová (-42 %). Pro efektivní skladování potravin a prodloužení jejich čerstvosti poslouží pětidílný set vakuových dóz STATUS Tritan (-31 %) nebo vakuová svářečka fólií SENCOR SVS 1010WH (-32 %). Milovníky moderních kulinářských metod potěší ponorný vařič Lauben Sous Vide Stick SV01 (-31 %) a domácí přípravu osvěžujících nápojů zajistí výrobník perlivé vody LIMO BAR TWIN – Black/Silver (-35 %).
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