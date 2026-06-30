Nothing Phone (4b) doplní sluchátka Ear (3a), představení proběhne 7. července

Zdroj: Nothing
Již příští týden se dočkáme novinky Nothing Phone (4b), která bude první ve své kategorii tohoto výrobce. Jak se ale ukazuje, mobil nebude jedinou věcí, co bude představena. Dnes nás společnost informovala, že se máme těšit i na nová sluchátka Nothing Ear (3a).
Nothing Ear (3a)
Výrobce nám poskytl poměrně krátké video lákající na sluchátka Nothing Ear (3a) a obsahuje informaci, že budou dostupná v barvách bílá, černá, žlutá a růžová. Sami se podívejte.
K představení dojde 7. července, tedy ve stejný den jako mobilní telefon. Dá se očekávat, že v následujících dnech se dozvíme ještě nějaké informace, případně firma zveřejní i design.
Můžeme ale spekulovat, že pokud zde máme novou kategorii série (b) u mobilů, možná se později dočkáme i sluchátek, které ponesou stejný přívlastek, například tedy Nothing Ear (3b), ale to je zatím náš odhad.
Zdroj: Tisková zpráva
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