Bluesky spouští skupinové chaty

Zdroj: The Verge
Pokud jde o výhradně textové sociální sítě, po změně Twitteru na X se vyrojilo mnoho konkurenčních služeb, mezi kterými trochu vyniká Bluesky, jelikož za touto stojí původní zakladatel Twitteru. X například nedávno zavedlo přísné limity, takže se toho snaží využít právě Bluesky a spouští další funkci. Tentokrát skupinové chaty.
X zavádí přísné limity. Když si připlatíte, navýší se.
Skupinové chaty na Bluesky
V základu se jedná o poměrně běžnou funkci, kterou najdeme na kdejaké komunikační platformě. Bluesky jim ale nechce přímo konkurovat. Jedná se spíše o strategii vytváření komunit a lepší propojování uživatelů na této sociální síti. Nabízí se skupiny o velikosti až 50 členů, ale zřejmě se tento limit postupně zvýší.
Do skupin lze zvát členy přímo, případně je zde možnost i vygenerování zvacího odkazu. Lze nastavit jméno a jinak se také nabízí ztišení, zamknutí a opuštění skupiny. Je zde i systém žádostí o zapojení.
Každý uživatel si může nastavit, jestli ho může pozvat do skupiny kdokoliv, jen sledovaní nebo nikdo. Chaty jsou pak součástí běžné konverzace, takže nemají nějaké oddělené místo. Samozřejmě jsou dostupné na webu i v mobilních aplikacích.
Zdroj: techcrunch.com
Komentáře