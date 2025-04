Novinky v Androidu 16 – nahrávání obrazovky, nevyžádaný restart a další novinky

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google vydal Android 16 Beta 3.2, tedy skoro poslední beta verzi. V tuto chvíli se vývoj soustřeďuje už jen na ladění a většinou nejsou obsaženy nějaké zásadní nebo viditelné novinky. I tak se se podařilo něco objevit před oficiálním uvedením stabilní verze.

Požadavek u nových mobilů

Android podporuje od verze 7 novější Vulkan API pro komunikaci s GPU, tedy grafikou smartphonu nebo jiného zařízení. Do této chvíle mohli vývojáři používat OpenGL, tedy staršího předchůdce. S Androidem 16 se to ale změní, jelikož Google bude vyžadovat přímou podporou u GPU na toto nové API. Jde hlavně o některé součásti jako Host Image Copy, což umožňuje streamování dat textur bez zpoždění nebo zasekávání. Sice 85 % zařízení již běžně podporuje Vulkan API, ale Google do toho chce přinést více řádu a pravidel. Novinka se ale bude týkat jen nově vydaných mobilů s Androidem 16. Podmínka se zřejmě nedotkne stávajících zařízení.

Rychlejší instalace

Pokud si stahujete aplikaci nebo hru, tak následně dojde ke stažení potřebných součástí a pak následuje kompilace. To ale může pořádně zatížit zařízení, zejména pokud má slabší hardware a pomalejší úložiště. Google proto přidává novinku nazvanou cloud kompilace. Jinak řečeno, vše se předpřipraví v cloudu, díky čemuž nemusí tuto činnost provádět mobil.

Zatím není novinka aktivní, ale dá se předpokládat, že bude dostupná jen pro slabší mobily. Ty modernější a s větším výkonem zvládají tuto činnost bez problémů, takže není potřeba, aby jim takto pomáhal samotný cloud. Jaké budou podmínky nebo limity, zatím není jasné, ale ve výsledku z toho budou těžit hlavně majitelé levnějších mobilů.

Vylepšení streamování hudby a videa

Android využívá kodeky pro hudbu a videa stejně jako jiná zařízení, ale pracuje s nimi v izolovaných procesech, hlavně kvůli bezpečnosti, stabilitě atd. Android 16 mění tento způsob práce a začne používat softwarové zvukové kodeky v procesu, díky čemuž se spustí mediální kodek v procesu aplikace namísto obvyklého procesu izolovaného mediálního kodeku. Aby bylo vše bezpečné, byl využit jazyk Rust.

Google na novince pracuje mnoho let a asi až nyní zamíří přímo do zařízení s Androidem 16. Hlavně se máme těšit na zvýšení výkonu při použití kodeku AAC a následně také na snížení spotřeby. Ve výsledku tak z toho budou profitovat hlavně uživatelé.

Nevyžádaný restart

Android 16 zřejmě dostane funkci nevyžádaného restartování, což má být bezpečnostní funkce. Jakmile zařízení není používané více něž tři dny, tak má dojít k vynucenému restartování. Následně například nejde použít biometrika. Tato funkce má případně znemožnit nějaké zneužití zařízení, jelikož je potřeba zadat PIN nebo znak.

Vše má být součástí balíku funkcí Advanced Protection Mode. Ten mimo jiné obsahuje funkce jako blokování instalace aplikací z neznámých zdrojů nebo nepoužívání 2G sítí.

Čtečka otisků prstů

Další novinka se týká Pixelů, tedy hlavně. Nově nebude nutné aktivovat displej pro odemknutí pomocí čtečky otisků prstů. Bude postačovat jen přiložit prst i na vypnutém displeji pro odemknutí. Tato funkce je běžně dostupná na jiných mobilech a konečně se dostane i na Pixely.

Nahrávání obrazovky

Google hodně zapracoval na možnostech nahrávání obrazovky, jako například možnosti nahrávání jen konkrétní aplikace. Nově se pracuje také na nahrávání dění na externím monitoru připojením k telefonu.

