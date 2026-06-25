Letní soutěž o OnePlus 15R: Získejte smartphone s kapacitou 7400 mAh

• 25. 6. 2026#Android #Smartphony
Letní soutěž o OnePlus 15R: Získejte smartphone s kapacitou 7400 mAh

Zdroj: Dotekomanie.cz

Už to bude měsíc, co jsme uspořádali soutěž o mobilní telefon. S příchodem léta jsme si řekli, že byste si měli dovolenou užít s novým mobilem. Tentokrát si zasoutěžíte o OnePlus 15R (recenze).

OnePlus 15R

Tento mobil nás příjemně překvapil, zejména samotná kapacita baterie je nadstandardní. Má totiž 7400 mAh. OnePlus 15R spadá do kategorie vyšší střední třídy a nabízí od všeho něco, i odolnost nebo stereo reproduktory. Nyní stačí jen splnit podmínky soutěže ve videu a máte šanci získat tento podařený mobil.

@dotekomanie.cz

🎁 Soutěž o OnePlus 15R – Vyhrajte prémiový telefon se 7400mAh baterií Soutěž trvá do 1. července 2026 (včetně). Pravidla a podrobnosti najdete na webu dotekomanie.cz #oneplus

♬ původní zvuk – dotekomanie.cz

Můžete také soutěžit u videí na:

Podmínky soutěže

  • Pořadatelem soutěže je Dotekománie.cz.
  • Soutěž se koná v termínu 25. 6. 2026 – 1. 7. 2026 (23:59).
  • Soutěže se mohou zúčastnit všichni občané České republiky.
  • Soutěže se nemohou zúčastnit redaktoři či spolupracovníci Dotekománie.cz.
  • Pro zapojení do soutěže stačí okomentovat video na dané sociální síti a v samotném komentáři uvést svůj aktuální mobil a co vám na něm vadí nejvíce. Šance na výhru se zvyšuje odběrem na dané sociální síti.
  • Účastník soutěže tímto poskytuje Dotekománii souhlas, aby jeho osobní údaje byly použity pro interní potřeby v souladu s českým právním řádem. Pouze v rámci soutěže a pro kontaktování.
  • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit pravidla, termín konání soutěže a ceny. Za výhry nelze obdržet finanční náhradu a nelze je vymáhat právní cestou.
  • Na výhru nevzniká právní nárok.
Sbohem, Apple AI! 🛑 Velký přehled iOS 27 a tajné hinty na ohebný iPhone

💡ANKETA: Používáte na svém telefonu funkci Always-On Display (neustále zobrazené hodiny a notifikace)?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim