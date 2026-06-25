Letní soutěž o OnePlus 15R: Získejte smartphone s kapacitou 7400 mAh

Zdroj: Dotekomanie.cz
Už to bude měsíc, co jsme uspořádali soutěž o mobilní telefon. S příchodem léta jsme si řekli, že byste si měli dovolenou užít s novým mobilem. Tentokrát si zasoutěžíte o OnePlus 15R (recenze).
OnePlus 15R
Tento mobil nás příjemně překvapil, zejména samotná kapacita baterie je nadstandardní. Má totiž 7400 mAh. OnePlus 15R spadá do kategorie vyšší střední třídy a nabízí od všeho něco, i odolnost nebo stereo reproduktory. Nyní stačí jen splnit podmínky soutěže ve videu a máte šanci získat tento podařený mobil.
@dotekomanie.cz
🎁 Soutěž o OnePlus 15R – Vyhrajte prémiový telefon se 7400mAh baterií Soutěž trvá do 1. července 2026 (včetně). Pravidla a podrobnosti najdete na webu dotekomanie.cz #oneplus
Můžete také soutěžit u videí na:
Podmínky soutěže
- Pořadatelem soutěže je Dotekománie.cz.
- Soutěž se koná v termínu 25. 6. 2026 – 1. 7. 2026 (23:59).
- Soutěže se mohou zúčastnit všichni občané České republiky.
- Soutěže se nemohou zúčastnit redaktoři či spolupracovníci Dotekománie.cz.
- Pro zapojení do soutěže stačí okomentovat video na dané sociální síti a v samotném komentáři uvést svůj aktuální mobil a co vám na něm vadí nejvíce. Šance na výhru se zvyšuje odběrem na dané sociální síti.
- Účastník soutěže tímto poskytuje Dotekománii souhlas, aby jeho osobní údaje byly použity pro interní potřeby v souladu s českým právním řádem. Pouze v rámci soutěže a pro kontaktování.
- Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit pravidla, termín konání soutěže a ceny. Za výhry nelze obdržet finanční náhradu a nelze je vymáhat právní cestou.
- Na výhru nevzniká právní nárok.
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