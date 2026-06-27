iQOO dokončuje cenově dostupnou novinku Neo 11s

• 27. 6. 2026#Android #Smartphony
iQOO dokončuje cenově dostupnou novinku Neo 11s

iQOO Neo 11 | Zdroj: iQOO

Z dílny společnosti iQOO by měla každou chvíli vyjít mobilní novinka nesoucí název Neo 11s, která získá takřka prémiové prvky výbavy za velmi atraktivní cenovku. Čínský výrobce se neubránil několika únikům, díky nimž můžeme složit alespoň základní kostru telefonu. Vše zatím nasvědčuje zaměření na oblíbený segment střední třídy.

Dostupná „prémiovka“

Do samotného čela se má postavit plochý displej dosahující na slušné 2K rozlišení a 144Hz obnovovací frekvenci. Jeho součástí také údajně bude integrovaná čtečka otisků prstů v ultrazvukové podobě. Do hardwarové části chtějí nasadit 16GB operační paměť RAM a čipovou sadu Dimensity 9500 od MediaTeku.

iQOO Neo 11s

iQOO Neo 11s | Zdroj: Gizmochina

Ovšem snížení výrobních nákladů přinese podtaktovanou verzi, ale stále výkonnostně překoná čip Dimensity 9500s se starší architekturou. Co se týče bateriového článku, zařízení v kuloárech připisují kapacitu přes 8 000 mAh. Samozřejmostí bude i technologie rychlého 100W nabíjení. Uvnitř poběží operační systém Android 16 pod rozhraním OriginOS 6.

Posledním dílkem do dnešní mozaiky je dvojice certifikací odolnosti IP68 a IP69. Každopádně oproti základnímu iQOO Neo 11 lze očekávat několik zásadních kompromisů. Další podrobnosti budou k dispozici v nejbližší době, protože oficiální představení proběhne během léta.

Zdroje: gizmochina.com, gsmarena.com

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Profilovka

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

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