Instagram vylepšuje carousel příspěvky: Každá fotka dostane vlastní popisek

Zdroj: 9to5mac
Instagram ušel dlouhou cestu od dob, kdy se jednalo o exkluzivní službu na sdílení fotek jen pro majitele iPhonů. Dnes se spíše zaměřuje na vertikální formát videí, ale sem tam se dočkáme vylepšení ještě starého způsobu sdílení fotek v podobě příspěvků. Tentokrát zde máme menší novinku, která ale může být praktičtější než další možnost pro sdílení momentek.
Aplikace Edits od Instagramu je nově dostupná pro všechny [aktualizováno]
Více titulků
Instagram nabízí již nějakou dobu možnost sdílet více fotek i s videi v jednom příspěvku, což se může hodit zejména pro momentky z dovolených, kdy nemusíte zaplavit sledující mnoha příspěvky. Bude stačit jeden, v kterém si vše prohlédnou. Bohužel jste při takovém sdílení mohli napsat jeden titulek nebo tedy popisek.
Instagram se na toto zaměřil a konečně, po dlouhé době, budete moci ke každému snímku i videu přidat samostatný popisek. To se hodí v případě, kdy chcete dát větší kontext každému snímku.
Jak můžete vidět, tak více popisků není nativní záležitostí. Musíte si při vytváření příspěvku zvolit přímo, že chcete napsat pro každou položku samostatný popisek. Novinka již nyní míří k uživatelům, což tedy přichází ve správný čas, tedy před dovolenými.
Zdroj: engadget.com
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