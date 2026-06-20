Nové Oppo Reno 15A uzavírá předchozí generaci

• 20. 6. 2026#Android #Smartphony
Nové Oppo Reno 15A uzavírá předchozí generaci

Oppo Reno 15A | Zdroj: Oppo

Společnost Oppo oficiálně představuje model nesoucí název Reno 15A, který v nabídce střídá posledního zástupce s označením 13A z poloviny června loňského roku. Telefon bude určen spíše pro méně náročné uživatele, proto ani čínský producent nevěnoval moc pozornosti této novince. K hlavním zlepšením došlo alespoň u selfie kamerky nebo bateriového článku.

Vyšel do počtu

Oppo Reno 15A v čele nabízí 6,6palcový AMOLED displej s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Samotný displej chrání odolné sklo Dragontrail STAR D+ od firmy AGC. Uvnitř se nachází procesor Snapdragon 6 Gen 1 od Qualcommu, ke kterému připojují dvě různé paměťové konfigurace (8+128 GB, 12+256 GB). Kromě toho případný nedostatek místa pro vlastní data lze vyřešit přes podporovanou paměťovou microSD kartu (až 1 TB).

Oppo Reno 15A

Oppo Reno 15A | Zdroj: Oppo

Vzadu čekají celkem tři objektivy fotoaparátu (50 + 8 + 2 MPx) či 7 000mAh baterie s technologií rychlého 80W nabíjení. Softwarová stránka je vyřešena operačním systémem Android 16, ale v rámci vlastní platformy ColorOS 16. V seznamu specifikací ještě vyniká technologie NFC, čtečka otisků prstů pod displejem nebo dokonce tři certifikace odolnosti (IP66, IP68, IP69).

Přesně do čtvrtka 25. června běží systém předobjednávek, kde můžete vybírat ze tří barevných provedení (růžové, světle a tmavě modré) za cenu v přepočtu 8 497 Kč. Vyšší konfiguraci si cení na odvážných 10 071 Kč.

Zdroje: oppo.com, gizmochina.com

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Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

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