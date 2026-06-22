Honor potvrzuje příchod rekordního modelu X80 Pro Max

Honor X80 Pro Max | Zdroj: Honor
Firma Honor dokončuje příchod hojně očekávané novinky nesoucí označení X80 Pro Max, o které jsme poprvé informovali teprve před pár týdny. Podle všech očekávání si čínský výrobce v rámci svého portfolia dovolil nasadit baterii s rekordní kapacitou. K tomu ještě přidal čelní panel, u něhož navíc lze dosáhnout rekordního jasu.
Bez konkurence
Přední stranu zabírá 6,8palcový LTPS AMOLED displej s 1,5K rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Za vhodných podmínek dokáže svítit maximálním jasem až 10 000 nitů. Uvnitř je ukrytý snímač otisků prstů v optické podobě. Hlavní výkon obstarává osmijádrový procesor Snapdragon 6 Gen 5 od Qualcommu. Ten zkombinovali s 8/12GB operační pamětí RAM a 128/256/512GB interním úložištěm.
Nasazený článek baterie o velikosti 11 000 mAh podporuje technologii rychlého 90W nabíjení a zpětné 27W dobíjení. Zařízení za nejdelší živé vysílání (více než 26 hodin) z telefonu bez přerušení dokonce již získalo i zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Ovšem samotná záda nesou pouze jediný 50MPx objektiv fotoaparátu s funkcí OIS. Od prvního spuštění běží pod operačním systémem Android 16 s nadstavbou MagicOS 10.
Případné zájemce by měla také zajímat podpora NFC, stereo reproduktory, čtyři certifikace odolnosti (IP66, IP68, IP69, IP69K) nebo přední 8MPx selfie kamerka. Nakonec k dispozici na domácím trhu budou čtyři barevné možnosti za přepočtené ceny v rozpětí od 6 249 do 8 750 Kč.
Zdroje: honor.com, gsmarena.com, gizmochina.com
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