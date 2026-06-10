Honor připravuje modely X80 a X80 Pro Max

Honor X70 | Zdroj: Honor
Společnost Honor do aktuální produktové řady X80 plánuje zařadit rovnou dva nové přírůstky, které jsou součástí prvních úniků ve větším rozměru. Chystané novinky ponesou označení X80 a X80 Pro Max, přičemž v celé sérii doplní pouze jediného zástupce X80i z letošního dubna. Oba telefony budou jednoznačně lákat na velký displej nebo dlouhou výdrž baterie.
Silná dvojice
Honor X80 by měl vpředu disponovat 6,8palcovým LTPS OLED displejem, který dosáhne na 1,5K rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci. Přímo pod ním poběží čipová sada Snapdragon 6 Gen 5 od Qualcommu. Bateriový článek s kapacitou 10 000 mAh má podporovat technologii rychlého 90W nabíjení.
Konstrukce bude odolná proti pádům, ale zatím nikdo neprozradil přesný stupeň certifikace. Následně do obchodů dorazí minimálně čtyři různé barevné varianty – bílá, černá, červená, oranžová.
Zařízení nesoucí přídomek Pro Max v čele zabere 6,8palcový OLED panel s 1,5K rozlišením a velmi tenkými rámečky dokola. Do hardwarové části nasadí procesor Snapdragon 6 Gen 5 od Qualcommu, 8GB operační paměť RAM a 256GB interní úložiště. Za nadstandardní výdrží by mohl stát článek baterie o velikosti 11 000 mAh, u kterého rovněž nemá chybět technologie rychlého 90W nabíjení.
Ve zbytku výbavy se také objevuje hlavní 50MPx objektiv fotoaparátu, softwarové rozhraní MagicOS 10 pod operačním systémem Android 16, zvýšená odolnost proti pádům a voděodolnost. Zveřejněný obrázek tohoto telefonu předznamenává nasazení veganské kůže v béžovo-oranžové barvě.
Zatímco model X80 může údajně vyjít již během tohoto měsíce, tak vydání u druhé novinky nebylo ještě nikým upřesněno. Proto další informace mohou být dostupné až v nejbližších dnech.
Zdroje: gizmochina.com, gsmarena.com, gizmochina.com, gsmarena.com
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