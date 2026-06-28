WhatsApp vás nově upozorní, pokud se rozhodnete napsat zprávu neznámému číslu

Zdroj: Dotekománie
WhatsApp zavádí novou bezpečnostní funkci pro Android i iPhone. Ještě před otevřením konverzace s neznámým telefonním číslem aplikace zobrazí upozornění, které uživateli pomůže ověřit, zda komunikuje se správnou osobou.
WhatsApp připravuje novou bezpečnostní funkci
Pokud se budete chystat napsat na číslo, se kterým jste dosud nekomunikovali, WhatsApp zobrazí několik důležitých informací. Uvidíte, ve které zemi je telefonní číslo registrováno, zda jej máte uložené v kontaktech a jestli s danou osobou sdílíte nějaké skupiny. Teprve poté se budete moct rozhodnout, zda budete chtít v konverzaci pokračovat, nebo ji zrušit. Protistrana se o vašem kroku nijak nedozví.
Meta vysvětluje, že cílem nové funkce je přimět uživatele více přemýšlet, než bezhlavě napíší na nějaké neznámé číslo. Podvodníci totiž často využívají situace, kdy se vydávají za známou osobu s údajně novým telefonním číslem. Pokud si uživatel nevšimne například toho, že má číslo zahraniční předvolbu, může snadno naletět. Právě krátké upozornění před otevřením podezřelého chatu může výrazně snížit počet podobných podvodů.
Nová funkce samozřejmě nezachytí všechny pokusy o podvod. Pokud je číslo již uložené v kontaktech, upozornění se nemusí zobrazit. Stejně tak ne každé neznámé číslo musí být nutně podvodné. Může jít například o známého, který si změnil telefonní číslo.
WhatsApp proto doporučuje, aby si uživatelé v případě pochybností novou identitu ověřili jiným způsobem, například telefonátem na původní číslo nebo přes společného známého. Nová bezpečnostní kontrola se postupně uvolňuje pro uživatele WhatsApp aplikace na Androidu i iOS.
Zdroj: wabetainfo.com
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