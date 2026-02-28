HMD oficiálně představuje základní LTE model Luma

HMD Luma | Zdroj: HMD
Mobilní novinka s názvem Luma pomalu vychází z dílny společnosti HMD, která si konkrétně připravila zástupce do segmentu základní třídy. Zařízení nabídne jen ty nejnutnější funkce, které jsme mohli znát u telefonů z roku okolo 2019. Čínský producent mohl zčásti čerpat inspiraci u modelu Vibe, kde bylo vše podřízeno nízké ceně.
Hodně slabé
Do čela přírůstku se postavil 6,67palcový LCD displej s HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Proděravěný otvor vpředu vyplňuje obyčejná 8megapixelová selfie kamerka. Hardwarovou stránku zastupuje čipset T615 od Unisoc, 4GB operační paměť RAM vedle 128/256GB interního úložiště. Naštěstí nechybí slot pro paměťovou microSD kartu (max. 1 TB).
Zadní část nezabírá nic jiného než hlavní 50MPx objektiv fotoaparátu s přisvětlovací LED diodou. Baterie s kapacitou 5 000 mAh podporuje technologii rychlého 18W nabíjení. Od prvního spuštění poběží pod operačním systémem Android 15. Ze zbývajících prvků výbavy můžeme zmínit 3,5mm audio jack, podporu pouze LTE sítí, integrované FM rádio, funkci dual-SIM a boční snímač otisků prstů.
Ve finále sice budou k dispozici dvě barevné verze (modrá, stříbrná), ale prodejní cenu zjistíme až později. Pokud budeme vycházet z modelu Vibe 4G, tak lze očekávat cenu okolo 150 dolarů (tj. cca 3 077 Kč).
Zdroje: hmd.com, gsmarena.com
Komentáře