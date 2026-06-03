Alternativa k ceníkům operátorů: Neomezená data a sdílené slevy bez vázanosti

Tuzemský trh s mobilními službami je dlouhodobě známý výraznými rozdíly mezi standardními ceníkovými položkami a neveřejnými nabídkami. Zákazníci se tak často dostávají do situace, kdy dosažení příznivější ceny vyžaduje náročné vyjednávání s retenčními centry. Cestou, jak se tomuto zdlouhavému procesu vyhnout, je využití služeb telekomunikačních agregátorů. Společnosti jako NejPřipojení.cz dokážou díky kumulaci poptávky zajistit atraktivní podmínky ihned, transparentně a bez nutnosti individuálního dohadování.
Služby bez omezujících závazků
Základním parametrem moderních telekomunikačních služeb je flexibilita. Zprostředkované tarify zcela eliminují nutnost podpisu nevýhodných smluv na dobu určitou. Služby lze v případě potřeby bez jakýchkoliv sankcí měnit či kompletně zrušit. Samozřejmostí je plně automatizovaný proces přenosu stávajícího telefonního čísla, který probíhá zcela zdarma a bez výpadku služeb.
Struktura tarifů a systém slev
Nabídka pokrývá široké spektrum požadavků, od střídmějšího využívání dat až po naprostou datovou nezávislost. Zásadním benefitem oproti běžné praxi je transparentní model množstevních slev. Při aktivaci vícero SIM karet, například pro potřeby celé rodiny nebo menšího podniku, dochází k postupnému snižování měsíčního paušálu.
- Přehled základních tarifních balíčků:
- Neomezený tarif
- Volání: Neomezené
- SMS: Neomezené
- Data: Neomezená
- Cena: 496 Kč
- Střední tarif
- Volání: Neomezené
- SMS: Neomezené
- Data: 12 GB
- Cena: 475 Kč
- Základní tarif
- Volání: Neomezené
- SMS: Neomezené
- Data: 5 GB
- Cena: 395 Kč
- Neomezený tarif
- Přehled množstevních slev (aplikováno na Neomezený tarif):
- 2 aktivní SIM karty
- 3 aktivní SIM karty
- 4 aktivní SIM karty
- 5 aktivních SIM karet
- 6 aktivních SIM karet
Další výhody a technické podmínky
Všechny uvedené mobilní tarify jsou poskytovány jako samostatné služby bez povinnosti aktivace fixního internetu či jiných doplňkových balíčků. V rámci aktuální akce je k objednávce poskytován bonus v podobě digitální televize NejPřipojení TV na prvních šest měsíců za poplatek 1 Kč měsíčně. Uživatelské recenze dlouhodobě kvitují stabilitu sítě i funkční zákaznickou podporu.
Více informací a možnost objednávky naleznete na webu NejPřipojení.cz.
Komentáře