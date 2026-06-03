Samsung by ještě letos mohl uvést tři verze hodinek Galaxy Watch 9

Zdroj: Dotekománie
Samsung se podle nejnovějších informací chystá u svých chytrých hodinek k neobvyklému kroku. Až dosud představoval novou generaci chytrých hodinek standardně ve dvou variantách. Analýza zdrojového kódu operačního systému Wear OS však naznačuje, že u připravované řady Galaxy Watch 9, která by měla dorazit v průběhu letošního roku, dostanou zákazníci na výběr ze tří různých modelů.
Letos by mohly dorazit tři verze hodinek Galaxy Watch od Samsungu
V minulých letech Samsung s nabídkou verzí hodně experimentoval a jednotlivé modely střídal. U řady Galaxy Watch 5 nahradil tradiční verzi Classic modelem Pro, u generace Galaxy Watch 7 vsadil na robustní verzi Ultra a u loňské řady Galaxy Watch 8 se zase vrátil k variantě Classic. Podle této logiky se pro letošní rok očekával pouze základní model a sportovní Ultra 2. Výrobce ale pravděpodobně poprvé nabídne všechny tři typy v rámci jedné generace.
V kódu nejnovější aktualizace aplikace Wear OS pro chytré hodinky se objevila kódová označení fresh9, wise9 a projectv2.
Kódová označení odhalují návrat verze Classic i verzi Ultra
S informací o trojici chystaných modelů přišel web Android Authority, kde objevili v kódu konkrétní produktové řetězce, které přímo navazují na označení loňských generací. V minulosti totiž Samsung používal interní název fresh8 pro základní model Galaxy Watch 8 a wise8 pro verzi Galaxy Watch 8 Classic. Vrcholný model Galaxy Watch Ultra pak nesl označení projectx2.
Z nových názvů lze vyčíst, že letošní nabídka bude kompletní. Základní variantu Galaxy Watch 9 doplní elegantnější Galaxy Watch 9 Classic a také odolný model pro náročné uživatele Galaxy Watch Ultra 2. Ačkoliv se nejedná o oficiální oznámení, softwarové úniky přímo z aplikací Googlu a Samsungu mají vysokou míru spolehlivosti.
Hlasové ovládání bez aktivačních frází
Analýza softwaru odhalila kromě hardwarových modelů také jednu připravovanou softwarovou funkci. Vývojáři v kódu pracují s funkcí označenou jako Raise To Talk, což v překladu znamená aktivace zvednutím.
Tato novinka by měla zjednodušit komunikaci s hlasovými asistenty. Pro zadání příkazu nebo nadiktování zprávy už nebude nutné mačkat fyzické tlačítko na těle hodinek ani nahlas vyslovovat aktivační hesla jako „Hey Google“. Hodinky díky senzorům samy rozpoznají, že uživatel zvedl zápěstí k ústům, a automaticky spustí mikrofon. Samsung v tomto případě následuje Google, který stejnou funkci nabízí u svých hodinek Pixel Watch 4.
Zdroj: androidheadlines.com
Komentáře