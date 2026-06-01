Android mobily podporující AirDrop [aktualizováno]

Apple musel pozměnit některé součásti svých služeb, aby vyhověl podmínkám EU. Než aby takovou změnu zavedl jen na zařízení pro EU trh, tak raději provedl úpravu pro všechna svá zařízení. Díky tomu se otevřela možnost implementace podpory AirDrop na zařízeních se systémem Android. Seznam mobilů je ale poměrně krátký.
Podpora AirDrop na Androidu
Ačkoliv se novinka poprvé objevila na zařízeních Pixel, tak se týkala jen několika modelů. Několik výrobců i dodavatelů součástek se vyjádřilo, že chystají podporu, takže se asi nejedná jen o běžnou aktualizaci. Pravděpodobně je nutné udělat změny na úrovni systému, případně ovladačů.
Rozšiřování je pomalé a aktuálně seznam zařízení je omezen na mobily od Googlu a Samsungu. V poslední době začalo rozšiřování. Proto jsme se rozhodli, že budeme udržovat tento článek a postupně přidávat modely, které nově podporují AirDrop. Aktuální seznam čítá následující zařízení:
Modely s tučným písmem jsou nově přidané.
- Google
- Pixel 10
- Pixel 10 Pro
- Pixel 10 Pro XL
- Pixel 10 Pro Fold
- Pixel 10a
- Pixel 9
- Pixel 9 Pro
- Pixel 9 Pro XL
- Pixel 9 Pro Fold
- Samsung
- Galaxy S26
- Galaxy S26+
- Galaxy S26 Ultra
- Galaxy Z Fold 7 (OneUI 8.5 Beta)
- Galaxy Z Flip 7 (OneUI 8.5 Beta)
- Galaxy S25 (OneUI 8.5 Beta)
- Galaxy S25+ (OneUI 8.5 Beta)
- Galaxy S25 Ultra (OneUI 8.5 Beta)
- Galaxy Z Fold 6 (OneUI 8.5 Beta)
- Galaxy Z Flip 6 (OneUI 8.5 Beta)
- Galaxy S24 (OneUI 8.5 Beta)
- Galaxy S24+ (OneUI 8.5 Beta)
- Galaxy S24 Ultra (OneUI 8.5 Beta)
- Oppo
- Oppo Find X9 Ultra
- Vivo
- Vivo X300 Ultra
- Xiaomi
- Xiaomi 17T Pro
Aktualizováno 1. 6. 2026.
Revoluce v přenosu souborů mezi Pixelem a jablečným telefonem, copak to máme za nečekanou novinku?
Zdroje: 9to5google.com, gsmarena.com
