Google Kontakty: Sdílení kontaktů dostává užitečné vylepšení

Google Kontakty: Sdílení kontaktů dostává užitečné vylepšení2026-02-02T18:00:38+01:00
• 2. 2. 2026#Android #Aplikace

Zdroj: Dotekomanie.cz

Aplikace a služba Google Kontakty je velmi jednoduchá a ve své podstatě plní svůj účel. Je tedy pochopitelné, že mnoho novinek není a ani zde nejsou nějaké pokusy o experimenty. I tak se sem tam objeví modifikace, jako právě v těchto dnech.

Google Kontakty na webu dostávají drobnou funkci, ale je užitečná

Více kontroly

Nečekejte zázraky, ale spíše jednu úpravu, která se může sem tam hodit. Vývojáři a designéři se podívali na způsob sdílení informací z aplikace. Do této chvíle se nabízelo jednoduché dialogové okno, kde jste si mohli vybrat jen pár informací ze všech. Nová verze obsahuje přepracovaný systém, ale podstata zůstává stejná.

Když u kontaktu kliknete na sdílení, již se objeví nabídka v jiném zobrazení, tedy ve spodní části displeje. Místo výběru konkrétních informací se jen nabídne, co se bude sdílet. Můžete ale kliknout na tlačítko „Vyberte údaje, které chcete sdílet“ a otevře se vám plná nabídka, kde si jednoduše zatrhnete, co má být ve sdílení. Nabízí se širší výběr než u předchozí verze.

contacts sharing ui new 825x596x

Zdroj: androidpolice

Nová verze se začíná sporadicky objevovat u uživatelů a například na jednom našem zařízení je již k dispozici i bez aktualizace.

Zdroj: androidpolice.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Apple iPin místo hodinek? ⌚ Gemini porazilo ChatGPT + iPhone 18 Pro

💡ANKETA: Který trend v mobilech považujete za nejvíc zbytečný?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

Dotekomanie Premium
nejpripojeni

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat