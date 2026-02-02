Google Kontakty: Sdílení kontaktů dostává užitečné vylepšení

Zdroj: Dotekomanie.cz
Aplikace a služba Google Kontakty je velmi jednoduchá a ve své podstatě plní svůj účel. Je tedy pochopitelné, že mnoho novinek není a ani zde nejsou nějaké pokusy o experimenty. I tak se sem tam objeví modifikace, jako právě v těchto dnech.
Google Kontakty na webu dostávají drobnou funkci, ale je užitečná
Více kontroly
Nečekejte zázraky, ale spíše jednu úpravu, která se může sem tam hodit. Vývojáři a designéři se podívali na způsob sdílení informací z aplikace. Do této chvíle se nabízelo jednoduché dialogové okno, kde jste si mohli vybrat jen pár informací ze všech. Nová verze obsahuje přepracovaný systém, ale podstata zůstává stejná.
Když u kontaktu kliknete na sdílení, již se objeví nabídka v jiném zobrazení, tedy ve spodní části displeje. Místo výběru konkrétních informací se jen nabídne, co se bude sdílet. Můžete ale kliknout na tlačítko „Vyberte údaje, které chcete sdílet“ a otevře se vám plná nabídka, kde si jednoduše zatrhnete, co má být ve sdílení. Nabízí se širší výběr než u předchozí verze.
Nová verze se začíná sporadicky objevovat u uživatelů a například na jednom našem zařízení je již k dispozici i bez aktualizace.
Zdroj: androidpolice.com
