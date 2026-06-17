iOS 27 vylepšuje režim nízké spotřeby. iPhone bude rychlejší i když mu přiškrtíte spotřebu baterie

Zdroj: Images 2.0
Vydání iOS 27 se rychle blíží, již za tři měsíce se dokčáme nového systému. Apple do svého systému nepřidá jen nové funkce, ale zaměří se také na výkon a optimalizaci systému. Změn se dočkal i režim nízké spotřeby, který by měl být rychlejší a efektivnější než v předchozích verzích.
Vylepšený režim nízké spotřeby v iOS 27
Apple v rámci velkého množství novinek na své konferenci WWDC zmínil také dvě konkrétní vylepšení. Fotoaparát se má v režimu nízké spotřeby spouštět rychleji a zároveň bude při používání odebírat méně energie z baterie. To ale neměla být jediná změna.
Uživatelé testující první betaverzi iOS 27 upozorňují, že režim nízké spotřeby působí celkově svižněji než v iOS 26. Zatímco dříve docházelo k výraznému zpomalení systému a trhání animací díky snížení obnovovací frekvence displeje, nyní zůstává iPhone lépe použitelný i při aktivním nízkém režimu.
Neznamená to, že Apple zcela odstranil omezení výkonu. Snížená obnovovací frekvence displeje a některé optimalizace zůstávají zachovány, ale celkový dojem z rychlosti a plynulosti systému je podle prvních ohlasů výrazně lepší.
V rámci prezentace systému iOS 27 Apple oznámil také další zrychlení. Aplikace se mají spouštět až o 30 % rychleji, načítání nových fotografií v aplikaci Fotky má být až o 70 % rychlejší a přenosy přes AirDrop dokonce až o 80 % rychlejší. Vzhledem k tomu, že jde teprve o první vývojářskou betu, lze očekávat další optimalizace v následujících týdnech a měsících. První testy ale naznačují, že režim nízké spotřeby patří mezi oblasti, kterým Apple v iOS 27 věnoval velkou pozornost.
Zdroj: 9to5mac.com
Komentáře