Samsung hodinky jsou v mega slevách. Na Watch Ultra ušetříte 9 tisíc KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 15. 6. 2026#Příslušenství
Samsung hodinky jsou v mega slevách. Na Watch Ultra ušetříte 9 tisíc

Samsung rekordně srazil ceny svých chytrých hodinek. Díky kombinaci přímé slevy, výkupního bonusu a cashbacku teď pořídíte nejnovější Galaxy Watch8 o tisíce korun levněji, ceny začínají už na 3 774 Kč. Na nejlepších Galaxy Watch Ultra ušetříte dokonce 9 tisíc.

Hlavním hitem akce je základní model Galaxy Watch8, který po odečtení všech bonusů vyjde na zmiňovaných 3 774 Kč. Hned v závěsu je pak oblíbená varianta Classic s prémiovým designem, která vás vyjde jen na něco málo přes 5,5 tisíce.

Pro sportovce a nejnáročnější uživatele jsou pak ideální Galaxy Watch Ultra (2025), které přímo cílí na extrémní zátěž – nabídnou robustní titanové tělo, vysokou odolnost do náročných podmínek a delší výdrž baterie. Skvělou a cenově nejdostupnější volbou je chytrý náramek Galaxy Fit3.

Ceny po odečtení slevy, bonusu a cashbacku:

Samsung hodinky jsou v mega slevách. Na Watch Ultra ušetříte 9 tisíc

Jak získat cashback?

Získání cashbacku je velmi jednoduché. Stačí, když po zakoupení zaregistrujete vybrané hodinky na stránce novysamsung.cz. Poté si jen počkáte na schválení a cashback vám bude vyplacen do 14 dní na bankovní účet. Všechny zvýhodněné produkty od Samsungu a kompletní podmínky akce najdete na mp.cz/samsung-cashback.

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