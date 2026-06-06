Google byl na vražedné výpravě, končí aplikace Pixel Studio

• 6. 6. 2026#Android #Aplikace
Google byl na vražedné výpravě, končí aplikace Pixel Studio

Zdroj: Google

Google má tendenci představit nějakou novinku a současně ji omezit na vybrané jazyky nebo země. Někdy se po delší době dočkáme uvolnění pro celý svět, tedy i pro Česko. Pokud jste se těšili na aplikaci Pixel Studio, máme pro vás špatnou zprávu.

Na Pixel Studio zapomeňte

Samotná aplikace Pixel Studio byla uvedena v roce 2024 a společnost na ní demonstrovala své možnosti využití AI modelů pro generování obrázků, jejich úpravu přes textové zadávání, případně jste si mohli nechat vyrábět nálepky. Vše za podpory umělé inteligence.

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Zdroj: Google

Google věnoval aplikaci Pixel Studio i několik tiskových zpráv a postupně ji aktualizoval. Nejnovější verze 2.3.001.911719150 ale aplikaci kompletně zabíjí, tedy udělá z ní jen přesměrování na aplikaci Gemini. Veškerá funkcionalita byla odebrána. Jednoduše uvádí, že pro generování nebo úpravu obrázků má uživatel použít Gemini.

Změna přichází bez jakéhokoliv oznámení, ale na druhou stranu se jedná o pochopitelný krok, když Gemini v poslední době dostalo dost aktualizací a novinek. Udržovat tedy Pixel Studio nedávalo moc smysl, minimálně z finančního hlediska.

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Zdroj: 9to5google.com

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Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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