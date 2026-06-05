Uber v Česku spouští nahrávání zvuku pro zvýšení bezpečnosti cestujících

Zdroj: Uber
Služby pro osobní přepravu mohou být pohodlné, ale i zde hrozí nejrůznější rizika, jak ukazují zprávy ze světa. Proto společnosti investují do bezpečnostních prvků. Uber nyní představuje na českém trhu novinku, která nahrává zvuk během celé jízdy.
Nahrávání zvuku pro cestující
Název funkce jasně odpovídá tomu, co vlastně dělá. Ano, dá se použít i obyčejná aplikace pro nahrávání zvuku v mobilu, ale v tomto případě Uber zavedl ještě několik bezpečnostních funkcí navíc, aby bylo možné použít nahrávku pro případné řešení problémů nebo komplikací. V první řadě je možné tuto funkci aktivovat až při probíhající jízdě.
Funkce není automatická, takže ji cestující musí výlučně aktivovat. Zvukové záznamy jsou šifrované a bezpečně uloženy v zařízení. Cestující k nim ale nemá přístup, aby je nemohl upravovat nebo sdílet mimo aplikaci. Společnost Uber k nim má přístup jen tehdy, pokud jsou odeslány samotným cestujícím. Pakliže nahrávka není použita, tedy odeslána firmě, tak je po 14 dnech automaticky smazána.
Iwona Kruk, tisková mluvčí Uberu pro Českou republiku, uvádí: „Bezpečnost je pro Uber nejvyšší prioritou a neustále hledáme způsoby, jak mohou technologie pomoci cestujícím cítit se během jízd bezpečněji a mít k dispozici ještě větší podporu. Ať už se někdo vrací domů po večeři s přáteli, odchází pozdě večer z práce nebo cestuje sám, Nahrávání zvuku přináší cestujícím větší pocit bezpečí přímo v aplikaci Uber. Důležité je, že funkce byla navržena s důrazem na ochranu soukromí a poskytuje cestujícím větší kontrolu, zároveň však může pomoci při prověřování bezpečnostních incidentů, pokud jsou nahlášeny.“
Dá se tedy říci, že se jedná o bezpečný způsob pořízení případného důkazního materiálu v případě řešení nějakých událostí. Slouží tak pro zvýšení bezpečnosti a navíc řidiči neví, jestli dochází k nahrávání či nikoliv. Uber si tedy slibuje bezpečnější a pohodlnější cestování.
Zdroj: Tisková zpráva
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