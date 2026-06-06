X dostává video reakce na příspěvky

Zdroj: Dotekomanie.cz
Sociální sítě mívají podobné funkce, zejména pokud se soustřeďují na jeden typ obsahu. X patří spíše mezi ty textové, byť v poslední době se soustřeďuje pozornost i na video obsah. Dnes zde máme novinku, kterou byste čekali na Instagramu nebo TikToku, nikoliv na X.
Video reakce
Zejména na TikToku můžete vidět obsah, kdy někdo komentuje obsah, přičemž je v popředí a na pozadí je například obrázek, nebo video. Využívá se efekt ve stylu „zeleného pozadí“, jen tedy ořezání osoby je řešeno pomocí umělé inteligence, respektive pokročilých algoritmů. Právě taková funkce přichází na X.
Nově nemusíte reagovat jen textem na konkrétní příspěvek. Možnost najdete u tlačítka přesdílení, kde se nabízí standardně například sdílení s vlastním názorem. Nyní lze reagovat i videem a na pozadí je původní příspěvek. Nabízí se pár rozložení a možnost přepnutí kamery. Je možné vypnout zvuk a samotné video můžete nahrát na několikrát.
Novinka je dostupná zatím jen v iOS verzi aplikace a není jasné, kdy bude implementována do Android aplikace. Je ale otázkou, jestli si najde své využití, zejména na platformě, která se soustřeďuje hlavně na textové vyjadřování.
Zdroje: engadget.com, x.com
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