Trh s chytrými hodinkami zaznamenává opět růst. Apple si upevnil první místo, Samsung ztrácí

Apple Watch Series 10; zdroj: Dotekománie
Globální trh s chytrými hodinkami v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně vzrostl o 4 %. Vyplývá to z nové analýzy společnosti Counterpoint Research. Po slabším roce 2024 tak trh s nositelnými zařízeními tak od loňského roku posiluje.
Chytré hodinky se prodávají lépe, růst by měl pokračovat
Apple si udržel pozici největšího výrobce chytrých hodinek vůbec. Jeho podíl dosáhl 23 % a dodávky meziročně vzrostly o 21 %, což představuje nejrychlejší růst mezi deseti největšími značkami. K úspěchu mu pomohla především aktuální generace Apple Watch a také cenově dostupnější model Apple Watch SE 3. Více než polovinu dodávek Applu nadále tvoří Severní Amerika, rychle ale rostou i evropské a čínské trhy.
Výrazně se dařilo také Huawei. Čínský výrobce navýšil prodeje o 12 % a těží zejména z domácího trhu, kde ovládá přibližně 40 % všech dodávek chytrých hodinek. Celý čínský trh meziročně vzrostl o 15 %. K růstu přispívají státní dotace na elektroniku i rostoucí zájem o pokročilé zdravotní funkce. Huawei láká například na monitoring spánku, sledování srdečních arytmií nebo hodnocení psychické pohody.
Uživatelé chtějí dražší modely
Průměrná prodejní cena chytrých hodinek letos vzrostla o 6 %. Výrobci totiž stále častěji přidávají pokročilé senzory, AI funkce a nové zdravotní technologie.
Podle analytiků se navíc zákazníci postupně přesouvají od základních modelů k vybavenějším zařízením, zejména na rozvíjejících se trzích.
Samsung jako jediný výrazně klesá
Zatímco Apple, Huawei, Xiaomi, nebo Imoo rostou, Samsung zaznamenal propad. Dodávky jeho chytrých hodinek se meziročně snížily o 28 %, což je nejhorší výsledek mezi největšími výrobci. Counterpoint konkrétní důvody neuvádí, ale Samsung čelí stále silnější konkurenci jak ze strany Applu v prémiovém segmentu, tak ze strany čínských značek v dostupnějších kategoriích.
Analytici očekávají, že trh chytrých hodinek poroste i v dalších letech. Výrobci stále častěji přidávají funkce jako satelitní komunikaci, 5G nebo pokročilé zdravotní monitorování včetně detekce spánkové apnoe a vysokého krevního tlaku. Přestože výrobu elektroniky zasáhlo zdražování paměťových čipů, u chytrých hodinek by měl být dopad výrazně menší než například u chytrých telefonů. Dá se tak očekávat, že trh poroste průměrným tempem přibližně 3 % ročně až do roku 2030.
Zdroje: gsmarena.com, counterpointresearch.com
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