Alza Slevy: Akční nabídka na outdoorové vybavení a solární techniku

Letní sezóna i outdoorové aktivity vyžadují spolehlivou výbavu, která nezradí ani v náročných podmínkách. Společnost Alza přichází s rozsáhlou slevovou nabídkou zaměřenou na outdoorové vybavení, praktické doplňky a pokročilou elektroniku. Mezi hlavní výhody této akce patří vysoké slevy na prémiové značky, široká dostupnost produktů a rychlé doručení, což umožňuje okamžitou modernizaci výbavy před jakoukoliv expedicí. Akční nabídka platí do vyprodání zásob.
Svítilny
Spolehlivý zdroj světla je základním prvkem bezpečnosti při každém nočním dobrodružství, kempování nebo nečekaných výpadcích proudu. Výběr v této kategorii zahrnuje vysoce výkonné čelovky, celokovové ruční svítilny i víceúčelové nouzové modely, které vynikají dlouhou výdrží a mechanickou odolností v terénu.
- EXTOL LIGHT svítilna 100lm, zoom, celokovová, 100lm, CREE XPG, 43152 (-31 %)
- Wuben H1 (-27 %)
- Wuben E7 Khaki (-20 %)
- COMPASS Svítilna Emergency víceúčelová (-20 %)
- Nextorch P10 (-15 %)
- Philips SFL3402/10 (-10 %)
- Philips SFL5102/10 (-10 %)
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Nože
Kvalitní ostří najde uplatnění v divočině, při plnění outdoorových úkolů i v každodenních situacích. Nabídka pokrývá robustní taktické nože s pevnou čepelí, záchranářské zavírací modely, mačety pro pohyb v hustém porostu a speciální nástroje uzpůsobené pro specifické aktivity.
- FOXTER Skládací záchranářský lovecký nůž 21 cm (-36 %)
- Foxter Bowie mačeta, černá, 50 cm (-36 %)
- BSH Nůž bajonet AK-47 26 cm (-28 %)
- Foxter BSH Turistický taktický nůž 23,5 cm černý (-25 %)
- Mikov 338-NH-3 B/Rybářský (-15 %)
- Další slevy najdete zde
Multitooly
Nosit s sebou celou brašnu s nářadím je na cestách nepraktické, což elegantně řeší moderní multifunkční nástroje. Tyto kompaktní systémy integrují desítky užitečných funkcí, od kleští a šroubováků až po křesadla a pilníky, přičemž je lze snadno rozšířit o další příslušenství.
- Leatherman Signal Cobalt (-25 %)
- Leatherman ADAPTÉR NA BITY černý (-15 %)
- Další slevy najdete zde
Fotopasti
Sledování divoké zvěře, monitoring přírodních lokalit nebo skryté zabezpečení soukromého majetku vyžaduje techniku s vysokou odolností vůči povětrnostním vlivům. Moderní fotopasti s vysokým rozlišením, neviditelným přísvitem a bezdrátovou konektivitou umožňují efektivní sběr dat bez nutnosti neustálé osobní přítomnosti.
- EVOLVEO StrongVision Solar A (-20 %)
- OMG H885 32MP, Wi-Fi, 850nm (-20 %)
- Suntek HC-900 Pro (-20 %)
- Další slevy najdete zde
Radiostanice
Spolehlivá komunikace v místech bez pokrytí mobilním signálem je klíčová pro koordinaci skupin v terénu nebo zajištění bezpečnosti při outdoorových sportech. Moderní vysílačky s dlouhým dosahem, čistým přenosem zvuku a odolnou konstrukcí představují neocenitelný prvek výbavy pro každou expedici.
- SENCOR SMR 700 BLUE (-20 %)
- Další slevy najdete zde
Solární příslušenství
Udržení elektronických zařízení v provozu během dlouhodobého pobytu mimo civilizaci vyžaduje alternativní zdroje energie. Specializované solární panely navržené pro integraci s outdoorovou technikou zajišťují nepřetržitý přísun energie a maximalizují energetickou soběstačnost v terénu.
Nabíjecí baterie
Ekologická a ekonomická alternativa k jednorázovým článkům získává na popularitě díky pokročilým technologiím napájení. Nabíjecí baterie s integrovaným rozhraním USB-C umožňují snadné a rychlé doplnění kapacity přímo z powerbanky nebo solárního panelu bez nutnosti nosit speciální nabíječku.
- BlueTouch USB-C Li-Ion, AA, 1.5 V, 2270 mAh, 2 ks (-20 %)
- BlueTouch USB-C Li-ion, AAA, 1.5 V, 740 mAh, 2 ks (-15 %)
- Trust USB-C AAA Li-ion baterie – 2ks (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Powerbanky
Záložní zdroje energie jsou dnes již povinnou výbavou každého uživatele smartphonu, navigace či nositelné elektroniky. Nabídka obsahuje vysoce odolné outdoorové modely s nadstandardní kapacitou i moderní kompaktní varianty s podporou magnetického uchycení a bezdrátových standardů.
- Epico Mag+ power banka se stojánkem kapacita baterie 7000mAh – černá (-25 %)
- FIXED MagZen 10 Pro s bezdrátovým nabíjením Qi2 a MagSafe 10 000 mAh černá (-20 %)
- Viking VIDAR II Outdoorová powerbanka (-15 %)
- Mobile Origin 5000mAh Compact PowerBank PB7 with Flashlight and USB-C Cable (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Pouzdra a opasky
Ochrana mobilních telefonů a pohodlné nesení osobních věcí během sportovních výkonů vyžaduje dedikované doplňky. Anatomicky tvarované běžecké opasky, rainproof pouzdra na paži a dedikované hydro systémy spolehlivě chrání drahou elektroniku před mechanickým poškozením i nepřízní počasí.
- AlzaGuard Sport Waist Belt 6,7″ – černý (-35 %)
- GymBeam Hydro opasek Trail (-15 %)
- FIXED ArmBag pro smartphony až 7″ rainproof černý (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Cestovní nabíječky
Efektivní distribuce energie a možnost napájení přístrojů v různých typech elektrických sítí po celém světě je nezbytností pro každého cestovatele. Pokročilé nabíječky využívající technologii GaN poskytují vysoký výkon v kompaktním těle, zatímco specializované konvertory umožňují napájení přímo z alternátoru vozidla.
- Anker SOLIX AS200 Alternator Charger (-20 %)
- FIXED Voyager Travel GaN PD 70W pro EU UK a USA/AUS s 3xUSB-C a 2xUSB výstupem bílý (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Lokalizátory
Ztráta zavazadel, klíčů nebo drahého outdoorového vybavení může zkomplikovat jakoukoliv cestu. Certifikované lokalizační čipy spolupracující s globálními vyhledávacími sítěmi umožňují okamžité určení polohy předmětů a minimalizují riziko jejich trvalé ztráty.
Fotografické příslušenství
Pořizování stabilních snímků a videí v terénu vyžaduje variabilní kotevní systémy. Kombinované selfie tyče a stativy s magnetickým uchycením usnadňují manipulaci s telefonem a dovolují zachytit jedinečné momenty z cest v maximální technické kvalitě.
Vodotěsná pouzdra
Pobyt v blízkosti vodních toků nebo nepříznivé klimatické podmínky představují pro smartphony permanentní riziko. Plovoucí vodotěsná pouzdra s přídavnými kapsami zaručují stoprocentní ochranu před kapalinami a zároveň udržují zařízení na hladině v případě pádu do vody.
- Mobile Origin Waterproof Floating Case with Small Pouch 6.8″ Black/White (-20 %)
- Další slevy najdete zde
Solární generátory
Úplná energetická nezávislost při kempování nebo dlouhodobém pobytu mimo elektrickou síť vyžaduje robustní technologické celky. Přenosné napájecí stanice dodávané v sadě s vysoce účinnými solárními panely dokážou generovat a uchovávat dostatek energie pro provoz náročnějších spotřebičů i dobíjení drobné elektroniky.
- Anker SOLIX C300X + PS60 Portable Solar Panel (-30 %)
- Anker SOLIX C300X DC + PS60 Portable Solar Panel (-25 %)
- Další slevy najdete zde
Tip na závěr
Mimo hlavní kategorie lze v akční nabídce nalézt specifická zařízení, která pomáhají řešit specializované úkoly v terénu, jako je například vyhledávání skrytých objektů.
Příruční detektor kovu s vysokým stupněm krytí IP65 představuje ideální nástroj pro dohledávání drobných kovových předmětů v nepříznivých povětrnostních podmínkách, přičemž je dodáván včetně praktického pouzdra pro bezpečné nošení na opasku.
Kompletní přehled zlevněného sortimentu a další technické podrobnosti jsou k dispozici na oficiálních stránkách prodejce. Využijte aktuální cenová zvýhodnění a doplňte svou technologickou i outdoorovou výbavu ještě dnes. Široký výběr produktů za akční ceny přináší Alza.
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