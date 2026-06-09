OpenAI zásadně vylepšuje paměť ChatGPT: AI si v chatu zapamatuje více detailů a nebude si tolik vymýšlet

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OpenAI začíná globálně nasazovat aktualizaci dlouhodobé paměti pro ChatGPT. Umělá inteligence díky tomu získává schopnost lépe si pamatovat klíčové detaily o uživatelích, jejich preferencích, rozpracovaných projektech i specifických omezeních. Místo toho, aby každá nová konverzace začínala takzvaně na zelené louce, dokáže ChatGPT využít dříve získaný kontext k tomu, aby v budoucích chatech poskytoval mnohem relevantnější a přesnější odpovědi.
ChatGPT si nyní více pamatuje a méně si vymýšlí
Společnost OpenAI poprvé představila koncept ukládání vzpomínek zhruba před dvěma roky. Tehdejší verze však fungovala dosti omezeně. Uživatelé museli systému výslovně přikázat, aby si určitou informaci uložil do paměti. Systém narážel na limity, a navíc uložená data postupem času nebyla aktuální.
Výrazný posun nastal v dubnu loňského roku, kdy vývojáři rozšířili paměť o schopnost čerpat kontext z minulých chatů mimo seznam ručně uložených vzpomínek. Systém automaticky organizoval a čistil vzpomínky z historie konverzací. ChatGPT se tak začal učit z konverzací s uživatelem.
Aktuální novinka přichází s mnohem schopnější a výpočetně efektivnější architekturou paměti. Nový systém radikálně zlepšuje schopnost přenášet užitečný kontext do nových konverzací, přesněji dodržovat uživatelské preference a udržovat vysokou přesnost informací, i když od jejich získání uplynula delší doba.
Interní testy OpenAI ukazují výrazný posun ve všech klíčových metrikách. Úspěšnost správného vyvolání faktických údajů stoupla z 67,9 % z loňského roku na 82,8 %. Schopnost držet se zadaných uživatelských preferencí se zvýšila z 55,3 % na 71,3 % a přesnost uchování informací v čase vyskočila z 52,2 % na solidních 75,1 %.
Uživatelé získávají plnou kontrolu nad tím, co si chatbot pamatuje
Největším přínosem nové architektury z pohledu běžného uživatele je přehledná souhrnná stránka paměti. Na tomto místě si může kdokoli zkontrolovat, co přesně si o něm ChatGPT pamatuje. Rozhraní dovoluje uložené detaily upravovat, opravovat nepřesnosti nebo chatbotovi přímo zadat instrukce, jaká témata má v budoucnu otevírat a v jakých situacích je naopak zmiňovat nemá.
Vylepšený systém paměti mohou jako první testovat předplatitelé tarifů ChatGPT Plus a Pro ve Spojených státech. OpenAI plánuje v nadcházejících týdnech rozšířit tuto funkci do dalších zemí a zpřístupnit ji také uživatelům bezplatné verze Free a mobilního tarifu Go.
Zdroj: neowin.net
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