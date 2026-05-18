X zavádí přísné limity. Když si připlatíte, navýší se.

Zdroj: Dotekománie
Sociální síť X v nedávno době upravila API pro vývojáře, což se týká i provozovatelů informačních účtů, tedy i magazínů a zdrojů informací. Nově se totiž platí za každé zveřejnění skrze API a například takový příspěvek s odkazem na článek přijde přibližně na 4,16 Kč. Samozřejmě se nabízí i možnost zdarma, ale zde je nutné, aby někdo fyzicky zveřejnil každý příspěvek. Nyní zde máme další omezení platformy, které se týká každého.
Limity pro uživatele
Provoz velké sociální sítě není levnou záležitostí, zejména pokud na ní řádí automatizované účty, podvodníci a šiřitelé falešných zpráv nebo propagandy. Obrovské množství obsahu má také dopad na vytížení infrastruktury, přičemž škálování není řešení. Právě proto se zavádí limity na uživatele a ti tak nebudou moci zveřejňovat neomezené množství příspěvků.
U přímých zpráv je omezen limit na 500 za den, což je hodně omezující, pokud s někým vedete delší diskuzi. U příspěvků je limit nastaven na 50 za den, případně 200 odpovědí za den. Pokud si platíte X, tak se tento limit zvedá kumulativně na 2400 za den.
Změnu e-mailu je udělat maximálně 4x za den, což je trochu divné omezení. Kdo by si tolikrát chtěl měnit e-mail u účtu. Denně můžete začít sledovat maximálně 400 účtů a je zde i celkový limit na sledované účty. Těch můžete mít maximálně 5000.
Všechny tyto limity se berou celkově k danému účtu a je jedno, z jakého zařízení nebo klienta je posílán obsah. Při překročení limitu je uživatel informován a některé jsou rozděleny na půlhodinová okna. Současně X si vymezuje právo tyto limity kdykoliv dočasně pozměnit.
X přímo vysvětluje, že tyto limity jsou nastaveny kvůli potřebě snížení zátěže infrastruktury. Daleko pochopitelnější by ale bylo, pokud by zavedli limity kvůli spamu. Například poměrně často vidíme falešné účty, co nám „lajkují“ každý příspěvek, ale profil jako takový láká na pochybný obsah.
Zdroj: fonearena.com
Komentáře