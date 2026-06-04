Oppo a Honor chystají evoluci v selfie: Čtvercové senzory s rozlišením 100 MPx

Honor Magic8 Lite; zdroj: Dotekománie
Apple s řadou iPhonů 17 představil vylepšení i pro přední foťáky. Právě senzor je čtvercový, takže si lze zvolit typ záběru bez nutnosti překlápění mobilu. Něco podobného chystá několik výrobců nejen Androidů.
Rovnou 100 MPx
Zatímco Apple používá 18MPx senzor pro selfie, tak zdroje naznačují, že konkurence vyvíjí a chystá použití 100MPx senzoru pro selfie, tedy přední foťák. Za výrobou má stát Samsung a samotný senzor má měřit 1/2,5 palce. Bude nabízet 1:1 formát, takže softwarově půjde zvolit, jestli se má fotit na výšku nebo na šířku. Další má chystat OmniVision, také se 100 MPx. Ten má měřit 1/1,8 palců a také bude nabízet v základu formát 1:1.
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OmniVison nedělá mobily a Samsung ho asi jen tak neplánuje nasadit, aspoň v tuto chvíli. Prvně by se tyto senzory měly objevit u mobilů společností jako Oppo, Huawei a Honor. Oppo asi bude používat senzor od Samsungu, Honor a Huawei asi použijí verzi od OmniVision, aspoň dle odhadu.
Dá se očekávat, že mobily nabídnou podobné možnosti jako iPhony 17. Budete tak moci mít mobil na výšku a současně tak fotit širokoúhlé snímky. Kdy se ale objeví nové mobily s těmito senzory, není úplně jasné. Očekává se, že Honor Magic9 bude jeden z prvních, případně Oppo Find X10 série.
Zdroje: gsmarena.com, androidheadlines.com
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