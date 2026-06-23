Konkurenční boj v AI: Claude generuje vyšší výnosy na uživatele než ChatGPT

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ChatGPT sice v květnu překonal hranici jedné miliardy měsíčně aktivních uživatelů a stal se nejrychleji rostoucí aplikací v historii, nová data společnosti Sensor Tower ale ukazují zajímavý trend. Na jednoho uživatele vydělává více konkurenční Claude od firmy Anthropic.
Claude má výrazně vyšší příjmy na uživatele
Průměrný měsíční příjem na uživatele dosáhl u Claude v květnu 2,76 dolaru. Pro srovnání, ChatGPT generoval podle odhadů 1,74 dolaru na uživatele. Anthropic zároveň vykazuje nejvyšší podíl platících zákazníků mezi hlavními AI asistenty. Předplatné si platí přibližně 13 % uživatelů. Důvod je poměrně prostý. Claude nenabízí levný tarif a jeho placené plány začínají na téměř pěti stovkách měsíčně. OpenAI i Google naopak lákají na dostupnější varianty, což přináší více uživatelů, ale snižuje průměrný výnos na uživatele.
Dominance ChatGPT slábne
Přestože ChatGPT zůstává stále největší AI aplikací na trhu, jeho podíl postupně klesá. Zatímco před dvěma lety ovládal přibližně 81 % trhu, letos v květnu to bylo již pouhých 46,4 %. Naopak růst zaznamenává Google Gemini, který se dostal na 27,7 %, a Claude s podílem 10,3 %.
Analytici upozorňují, že část uživatelů mohla od ChatGPT odejít po oznámení spolupráce OpenAI s americkým ministerstvem obrany. Společnost Sensor Tower zaznamenala po uzavření kontraktu zvýšený počet odinstalací aplikace ChatGPT, přičemž mezi ty, kam uživatelé od OpenAI přecházeli, patřil právě Claude.
Je však důležité dodat, že zveřejněná čísla se týkají pouze mobilních aplikací. Nezahrnují firemní zákazníky ani API služby, které představují hlavní zdroj příjmů OpenAI i Anthropicu. Z pohledu celkových tržeb tak OpenAI nadále zůstává výrazně silnějším hráčem na trhu.
Chystá se cenová válka?
Rostoucí konkurence přichází ve chvíli, kdy provoz moderních AI modelů stojí stále více peněz. Podle deníku The Wall Street Journal zvažuje OpenAI výraznější úpravu cen, aby lépe konkurovala právě Anthropicu a dalším konkurentům. Google už mezitím snížil cenu nejlevnějšího tarifu Gemini AI Plus na pět dolarů měsíčně, což u nás v ČR činí částku 149,99 Kč.
Dalším impulsem pro pohyb v tomto segmentu může být Apple, který připravuje novou generaci Siri s větším důrazem na zpracování AI přímo v zařízení bez nutnosti placeného předplatného. Navzdory sílící konkurenci celý trh nadále rychle roste. Sensor Tower odhaduje, že uživatelé utratí za AI aplikace v první polovině roku 2026 více než 4 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o 36 %.
Zdroje: thenextweb.com, sensortower.com
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