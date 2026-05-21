Xiaomi 17 Max: Nový hráč s masivní baterií doplňuje řadu

Zdroj: Xiaomi
Xiaomi představilo Xiaomi 17 Pro a Xiaomi 17 Pro Max vedle standardních modelů, ale společnost si řekla, že ještě jeden kousek chybí. Dnes jsme se tedy dočkali uvedení Xiaomi 17 Max, který zapadne do základní série, zřejmě je to mezičlánek mezi běžným a Ultra modelem.
Pádlo a energií
Novinka je velikostně na tom přibližně stejně jako Ultra model, ale současně má Xiaomi 17 Max největší kapacitu baterie. Zde se rovnou nabízí 8000 mAh se 100W nabíjením a nechybí ani bezdrátová rychlá technologie. Jsou zde ale rozdíly v případě foťáků, jelikož došlo k přeskupení senzorů. Hlavní má v tomto případě 200 MPx a zbylé dva mají 50 MPx.
Displej má podobné specifikace jako Xiaomi 17 Ultra, ale například se uvádí certifikace IP68, což je trochu nižší specifikace, než u Ultra. Nechybí ultrasonická čtečka otisků prstů a stereo reproduktory. Xiaomi 17 Max nabízí nejrychlejší operační paměti a úložiště.
Je relativně těžké zařadit nebo vysvětlit existenci Xiaomi 17 Max, zejména když láká na podstatně větší baterii. Pokud si někdo potrpí na fotografické schopnosti, asi je vhodnější Xiaomi 17 Ultra. Když ale dáváte přednost baterii, tak Xiaomi 17 Max vypadá zajímavěji. Zatím ale nevíme, jestli se tento kousek dostane do Evropy, případně s tímto názvem.
Xiaomi 17 Max má nastavenou cenu u základního modelu v přepočtu přibližně na 14 800 Kč. U nás by se mohla pohybovat kolem 19 200 Kč.
Specifikace Xiaomi 17 Max
- displej: 6,9 palců, AMOLED, rozlišení 2608 × 1200 pixelů, až 120 Hz, jas až 3500 nitů (minimální jas 1 nit), barevný gamut P3, ochranné sklo Xiaomi Dragon Crystal Glass 3.0, HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision
- procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X
- úložiště: 256/512 GB UFS 4.1
- Operační systém: Xiaomi HyperOS 3
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 200 Mpx (hlavní, Leica, f/1,65, ekvivalent 23 mm, OIS, QPD ostření, 16-v-1 2,24 µm, 7P nesférická optika)
- 50 Mpx (periskopický teleobjektiv Leica, 1/2″ senzor, f/2,4, 3x optický zoom, 15cm makro, OIS)
- 50 Mpx (ultraširokoúhlý Leica, f/2,4, ekvivalent 17 mm, 102° úhel záběru, 6P objektiv)
- přední: 32 Mpx (f/2,2, 90° úhel záběru, podpora 4K video 30fps)
- IP68
- 3D ultrasonická čtečka otisků prstů v displeji
- stereofonní reproduktory, Dolby Atmos, prostorový zvuk (Spatial Audio), Hi-Res Audio & Hi-Res Audio Wireless, 4mikrofonové pole, sdílení zvuku, real-time ear return
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Wi-Fi 6 (včetně Wi-Fi 6 Enhanced), Wi-Fi 5, Wi-Fi 4, 802.11a/b/g (MLO, 2×2 MIMO, 8×8 Sounding), Bluetooth 5,4 (Dual-Bluetooth, kodeky SBC/AAC/AptX HD/Adaptive/LDAC/LHDC 5,0/LC3/MIHC), NFC (Mi Pay, jízdenky, NFC klíče od auta), GPS (L1+L5), BeiDou (B1I+B1C+B2a), Galileo (E1+E5a), GLONASS (G1), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), USB-C (USB 3.2 Gen 1 s teoretickou rychlostí až 5 Gb/s)
- rozměry a hmotnost: skleněná verze: 162,9 x 77,6 x 8,20 mm, 225 gramů (bílá, světle modrá – Sky Blue); verze se skleněnými vlákny: 162,9 x 77,6 x 8,15 mm, 219 gramů (pixelově černá – Pixel Black)
- baterie a nabíjení: 8000 mAh, 100W rychlé drátové nabíjení (Xiaomi HyperCharge), 50W bezdrátové nabíjení
Zdroj: gsmarena.com
