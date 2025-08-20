Recenze Xiaomi Smart Band 10 – dostupnost především

Xiaomi Smart Band 10; zdroj: Dotekománie
Xiaomi a jeho Mi Band, dnes už Smart Band, je tu s námi již pěkně dlouho a tento dostupný náramek letos dorazil v jubilejní desáté generaci. Ta přináší větší displej, kompas nebo nový HyperOS 2.0. Pojďme se na tento náramek podívat podrobněji.
Konstrukce
Jedná se stále o velmi povědomý design, který si výrobce drží už řadu generací. Potěšující novinkou je větší displej, který povyrostl z 1,62 na 1,72 palce, a má tedy tenčí rámečky s tloušťkou 2 milimetry. Líbí se mi, že je symetrický.
Rám náramky je proveden z hliníku a není na něm žádné tlačítko. To není žádná novinka, přesto mě to vždy překvapí. Pro zapnutí je tak potřeba náramek připojit přes USB kabel do napájení. A ten má na druhém konci celkem nepochopitelně stále staré USB-A, ocenil bych zde moderní USB-C.
K dispozici je námi testovaná černá barva, dále stříbrná a pak růžová. Mimo to lze sehnat i speciální keramickou bílou verzi.
Mechanismus pro upínání řemínků je vlastní řešení výrobce a majitele starších modelů nepotěší fakt, že bylo v této generaci přepracované.
Osobně mi dodávaný silikonový pásek přijde celkem základní a především styl jeho zapínání na ruku mi úplně nesedí. V prodeji je a bude ale celá řada alternativ. A Smart Band nemusíte nosit jenom na ruce, výrobce nabízí i řetízek, abyste ho nosili na krku.
Voděodolnost do 5 ATM bude pravděpodobně stačit na vodní aktivity, jako je plavání.
Displej
Displej už jsem v dnešním článku načal. Jedná se o kvalitní AMOLED panel s maximální jasem 1500 nitů. Chválím přítomnost automatické regulace jasu. Na přímém slunci je celkem dobře čitelný. K dispozici je i neustále zobrazení (neboli always-on displej)m ve kterém je ale jas nízký. To je asi schválně, aby se šetřila baterie, ale v letních dnech si venku v tomto režimu nic moc nepřečtete.
Konektivita
Pro připojení mobilního telefonu poslouží Bluetooth 5.4. Spárovat lze Xiaomi Smart Band 10 s jakýmkoliv Androidem verze 8 a novější a iOS 14 a novější. My jsme náramek testovali ve spojení s iPhonem.
Ještě dodám, že Smart Band 10 nemá NFC, minimálně ne v tuto chvíli v prodávané verzi. Na platby tak můžete zapomenout.
Notifikace z iOS chodí včas, akorát se připravte na fakt, že smajlíky se nezobrazují. Na zprávy nelze nijak reagovat, a po přečtení na telefonu na náramku nezmizí. Tady už je ale nejspíš částečně na vině systém iOS. Na Androidu lze na notifikace reagovat krátkou zprávou dle informace výrobce.
Sport
K dispozici je záznam více než 150 sportovních aktivit. Vyzkoušel jsem například plavání a porovnal jej s Apple Watch Series 10. Obě zařízení se shodla na mém průměrném tepu 135 BPM. To samé lze říci při 3km procházce, zde byl rozdíl 98 vs. 97 BPM. Také při náročnějším hodinové cvičení HIIT byl tep téměř stejný, jen podle jablečných hodinek jsem spálil 588 kcal, zatímco podle Xiaomi 538 kcal.
A jak funguje propojení s iPhonem? Překvapivě dobře. Jelikož náramek nemá GPS, může si tyto data brát z telefonu. Na iPhonu doporučuji zkontrolovat, že jste aplikaci Mi Fitness povolili neustálý přístup k přesné poloze. Poté už byly moje procházka s přesnou trasou.
Ze zdravotních funkcí umí hodinky celodenně monitorovat váš tep, saturaci krve kyslíkem, stresu a ženského zdraví (menstruace). V základu to však celodenně neměří, jelikož tyto funkce snižují výdrž baterie.
Výdrž baterie
Výdrž baterie slibuje výrobce až 21 dní. To je však teorie, a pokud si zapnete všechny funkce (především always-on zobrazení) a častější měření, dostanete se spíš na vyšší jednotky dní. Zde výrobce ve specifikacích uvádí 8 dní intenzivního používání. Při mém intenzivním používání s hodinovým cvičením denně, sledování spánku, neustálém zapnutí měření okysličení krve, tepu a aktivním always-on mi ubývalo zhruba 8-10 procent za jeden den.
Systém
Xiaomi Smart Band 10 nabízí systém HyperOS 2.0 a musím říct, že jsem příjemně překvapen, jak je plynulý. Reakce na dotyk a ovládání je i na takto malém displeji opravdu skvělá. Samozřejmě se jedná o jednoduchý systém, kam si další aplikace už nedoinstalujete. Za mě ale vše podstatné v systému najdete.
Zhodnocení
Náramek Xiaomi Smart Band 10 je příjemná evoluce této řady. Cenovka se stále drží nízko na příjemných 1099 Kč. Za tyto peníze se tak nejde úplně moc zlobit na výrobce, že tam nedal třeba GPS nebo NFC. Je to škoda, ale jistě by to cenu navýšilo, stejně jako přidání tlačítka na tělo, které mi tam celkem chybí.
Pochválit musím větší displej, na který je přijatelně dobře vidět i na slunci. Nepotěší nižší jas v always-on zobrazení. Nový systém HyperOS 2 je velmi plynulý a ovládat hodinky je radost. Potěší spoustu sportovních režimů a možnost sledovat vaše zdraví celý den.
Pokud hledáte základní cestu k měření sportu na ruce, měření základních zdravotních údajů nebo i k příjmu notifikací, asi levnější rozumnější volbu nenajdete.
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Samsung pracuje na obraně proti phishingovému hovoru
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře